Molise ancora in zona Gialla, sarà l'ultima settimana?

TERMOLI. In vigore la nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Non ci sono scostamenti sulla colorazione del Molise, che infatti, al di là del richiamo dell’ordinanza della settimana precedente, del 25 febbraio, non reca novità sulla nostra regione, che dunque rimarrà in zona Gialla.

Novità, invece, sono state disposte per l’Abruzzo, il Piemonte e la provincia di Trento, che passano in zona Bianca, dove già c'erano Basilicata, Campania, Lombardia, Umbria, provincia di Bolzano e Veneto.

In Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla «zona Gialla», così come, almeno per un’altra settimana in Lazio, Liguria, Molise e Sicilia.