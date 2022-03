"Pappone e scescille", Linea Verde sulla tradizione gastronomica termolese

In onda dom 06 marzo 2022

TERMOLI. Un recall targato Oscar De Lena, quello sulla trasmissione Linea Verde, che oggi, sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, Rai Uno, dalle 12.20 alle 13.30, manderà in onda i servizi realizzati a Termoli, San Martino in Pensilis, Chieuti e nella provincia di Foggia.

Riprese effettuate tra il 15 e il 18 febbraio scorsi.

A Termoli hanno partecipato Francesco Guidotti per la marineria, Lucia Marinaro e Pasqualino Barone per la cucina del "pappone e 'u scescille" e proprio Oscar De Lena per notizie storiche sulla nostra città.

Come inviato speciale della trasmissione ci sarà il simpatico Peppone, poliedrico presentatore e mattatore che ha apprezzato molto le nostre specialità enogastronomiche.

Riprese curate dal regista Daniele Carminati, con l’autore Yari Selvetella e la giornalista Patrizia Scermino.

