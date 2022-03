"Insieme per l'Ucraina", risposta straordinaria della gente in via Cairoli

TERMOLI. Ha debuttato ieri la campagna di raccolta “Insieme per l’Ucraina”, ideata come comitato civico termolese, nei locali di via Cairoli.

Abbiamo interpellato uno dei promotori, Liberato Russo, che ha confermato la grande generosità dimostrata dalla cittadinanza.

«Come prima giornata di raccolta è andata benissimo, ben oltre le più rosee aspettative, soprattutto se consideriamo la giornata caratterizzata da pioggia, vento e freddo – riferisce Russo – è venuta molta gente, hanno scaricato le auto e ci hanno donato tantissimo materiale, piumoni, coperte, saponi, detersivi, prodotti per l’igiene personale, medicinali, sia da banco che cortisonici e antibiotici, siringhe. Per i bimbi, con pappette, latte in polvere e a lunga conservazione, tutto quello che avevamo chiesto ci è stato portato. Tanto anche lo scatolame».

Paradossalmente, adesso il problema sarà quello di trovare locali integrativi rispetto al primo punto di raccolta allestito in via Cairoli, considerata la risposta straordinaria della gente.

Possibili novità nelle prossime ore per altre sedi, che ovviamente renderemo note.

«Stiamo inscatolando tutto, attraverso la Croce rossa, seguendo un protocollo da loro indicato, che provvederò a trasportare il materiale coi primi mezzi utili. Avremmo bisogno di un locale più ampio anche per una migliore gestione delle norme Covid, intanto ringraziamo tutti per la solidarietà dimostrata e assieme all'avvocato Tiziana Tomarelli, siamo in contatto con prefettura e questura, per la gestione dei posti letto, per accogliere i profughi, il percorso sarà definito entro la prossima settimana. Parliamo di famiglie di ucraini qui residenti, sia famiglie del posto», ha concluso Liberato Russo.

Si tratta di accoglienza privata, non quella canalizzata a livello associativo e istituzionale.

L’iniziativa, ribadiamo, è a cura di Tiziana Tomarelli, Liberato Russo e Vera Kapshiy.

«Ci rivolgiamo alla sensibilità e al buon cuore della collettività termolese con l'impegno personale di assicurare la consegna di beni di prima necessità e di medicinali attraverso logistica e trasporti certificati, ossia quelli garantiti delle più grandi Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio. L'appello che proviene da Kiev e dalle altre città ucraine - sollecitato tra l'altro dalle Organizzazioni umanitarie presenti in quel Paese - contiene precise indicazioni su ciò che realmente serve alla popolazione. Tutto questo per evitare invii di materiale non idoneo o che al momento è di utilizzo superfluo. A questo primo step che impegnerà tutti coloro che vorranno partecipare all'iniziativa, seguirà un secondo momento di confronto per capire, insieme alle altre realtà operanti nel volontariato, quali procedure adottare per assicurare ai profughi in arrivo un degno ristoro presso famiglie e centri di accoglienza. Per quanto concerne la raccolta di medicinali e di alimenti a lunga conservazione».

Prossimi giorni di raccolta: lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18, venerdì dalle 18 alle 20, sabato dalle 10 alle 12.30.

Per ogni circostanza e offrendo la massima disponibilità, si può far sempre riferimento a: Tiziana Tomarelli, 370.1350365; Liberato Russo, 349.8120608 e Vera Kapshiy, 345.8539113. «Lasciamo insieme un segno d'amore nel cuore di chi è disperato».

