«In viale Pertini canale e passaggio pedonale attendono ancora soluzioni»

TERMOLI. Ondata di maltempo a fine inverno e per il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, formato da Nicolino De Michele, Ippazio Stamerra, Daniela Decaro e Antonio Bovio, c’è il famoso adagio… “L’avevamo detto”, in riferimento alla situazione di viale Pertini.

«Avevamo segnalato poco tempo fa lo stato in cui versano il canale in viale Pertini e il passaggio pedonale in loco.

Le solite rassicurazioni che cadono nel nulla da parte dell'Ente comunale visto che a oggi non si è mossa una foglia, sono diventate stucchevoli.

Le abbondanti piogge di questi giorni hanno reso ancora più pericoloso quel tratto per l'attraversamento pedonale. Cosa stiamo aspettando? Un'amministrazione sempre più lontana dalle esigenze dei cittadini che pagano le tasse per avere servizi efficienti e luoghi sicuri.

Forse sollecitare l'ente preposto non basta? Nessun problema. Vorrà dire che interesseremo le Autorità preposte affinché la voce dei cittadini venga ascoltata. Parliamo di sicurezza. Forse non è chiaro un concetto.

Le nostre battaglie non sono slogan per avere un posto in copertina. Fino a quando non si risolveranno i problemi denunciati continueremo ad evidenziarli a chi di dovere. Vedremo chi si stancherà prima».

