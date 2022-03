Girotondo per la pace in piazza a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. «Confidando nelle previsioni meteo favorevoli per il pomeriggio di oggi, domenica 6 marzo, ci sarà uno spazio interamente dedicato ai bambini che non hanno potuto festeggiare il carnevale lo scorso martedì: l’appuntamento è in Piazza Giovanni XXIII a partire dalle ore 15.

Inoltre, dalle ore 16 in Piazza della Libertà ci sarà il Girotondo della Pace, per manifestare solidarietà al popolo ucraino».

È il messaggio social, oramai preferenziale via di comunicazione per l’amministrazione Contucci, con cui viene coinvolta la cittadinanza.

“Attraverso i bambini e le associazioni – commenta il sindaco Simona Contucci - deve passare il messaggio di pace, di solidarietà e di speranza. Abbiamo rivolto l’invito ad aderire ai bambini ed ai loro genitori, al personale docente e non docente dell’Istituto omnicomprensivo di Montenero ed alle associazioni. Da oggi partono una serie di iniziative che sosterremmo attraverso le associazioni ed il volontariato seguendo un percorso già tracciato. La Pro Loco Frentana prenderà in carico la disponibilità di abitazioni che potranno ospitare i profughi e le associazioni decideranno assieme a noi una raccolta fondi”.