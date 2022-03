«Siamo sconcertati! E anche incavolati», minoranza solidale coi "Di(a)lettanti"

GUGLIONESI. «Siamo sconcertati! E anche incavolati». In realtà si erano espressi in modo ancora più urticante i componenti della minoranza di Guglionesi, Barbara Morena, Antonio Tomei, Giuseppe D'Urbano ed Elisa D'Astolto,

«Quanto abbiamo appreso dai media, con riferimento specifico al comunicato dell’associazione "I Di(a)lettanti", ci lascia davvero sconcertati e senza veli ci fa anche incavolare!

Dobbiamo, nostro malgrado, riconoscere che le stagioni teatrali che questa maggioranza ha messo in campo sono state un demerito flop e uno sperpero di denaro pubblico non indifferente, per non parlare degli alti costi che comporta tenere in piedi il nostro Teatro Fulvio, continue spese per aggiustamenti e ripristini vari per cosa?

Stagioni Teatrali che hanno sempre visto non più di 20 persone in sala da quattro anni! Ma possibile che mai nessun membro della maggioranza si sia chiesto il motivo? Detto ciò con molto rammarico apprendiamo che le ripetute richieste avanzate dalla locale compagnia teatrale non sono state degne di una risposta, ci chiediamo e chiediamo cosa secondo questa maggioranza non funziona in quegli spettacoli che hanno sempre e solo visto sold-out? Perché ricordarsi di loro solo nei momenti in cui il denaro pubblico è già stato speso per altro di non interesse comune? Perché fare finta dell’esistenza dell’articolo 2 29 e 30 dello Statuto Comunale? Noi a questi comportamenti non ci siamo mai stati e mai ci staremo e metteremo in campo, con i pochi mezzi a nostra disposizione, tutto quanto possibile affinché questo amministrare per gli amici e non per il paese finisca! All'associazione "I Di(a)lettanti va tutto il nostro sostegno e supporto e l’invito a non mollare!»