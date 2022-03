Storie di Covid, la sfida di Anna e l'affetto di chi l'assiste

LARINO. Si saprà entro domani l’esito dei tamponi sugli ospiti e sul personale della Rsa “Achille Morrone” di Larino. Da una decina di giorni è divampato un focolaio Covid, che ha portato al ricovero di anziani all’ospedale Cardarelli. Tutti e 24 i “nonni” sono positivi, per questo è stata allestita una tenda della Protezione civile per il triage all’esterno della Rsa.

Il presidente Ricci ha confermato che la situazione è costantemente monitorata, anche con l’aiuto delle Usca.

C’è cauto ottimismo. La situazione dei ricoverati è stazionaria ma in leggero recupero.

Hanno altre comorbilità, non solo il Covid. Ricci ringrazia la Protezione civile e in particolare la ValTrigno per aver montato una tenda per il triage a disposizione del personale.

Poi, c’è stata una lettera di una operatrice, Carolina Di Fiore, a una ospite: «Cara Anna, nel silenzio della tua assenza sento un rumore assordante che dal cuore sale alla testa e mi stordisce. Mi rivedo piccola con le mie mani tra le tue nelle bianche lenzuola del tuo letto, mani forti che mi danno sicurezza. Anna è una signora di 81 anni venuta da noi in struttura per essere assistita al meglio nelle sue cure giornaliere, lei mi ha donato forza con i suoi semplici e fantastici sorrisi, con la sua vocina che quotidianamente mi augura il buongiorno al mattino e alla sera con una buonanotte. Anna parla poco, ma la sua presenza è sempre dietro l'angolo pronta a sorreggermi, con un sorriso, con uno sguardo, con i suoi occhi pieni di lacrime, di gioia e felicità. Voglio ringraziarla pubblicamente per essermi stata vicina nei momenti tristi dove andavo a guardarla mentre dormiva e la mia mente si rasserenava. Nonostante la vita ti ha messo a dura prova ancora una volta, tu, Anna hai la forza per superare questa brutta sfida. La bellezza dei tuoi occhi e del tuo essere è infinita. Con il desiderio di vederti al più presto qui di nuovo tra noi ad accarezzarti come ho sempre fatto. Sii forte. Ce la farai».

