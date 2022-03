Scopritore di talenti calcistici e icona del commercio ittico, ciao Peppino

TERMOLI. Dal cordoglio per la scomparsa di Franco Barile a quello per Giuseppe “Peppino” Perfetto, salito in cielo a 84 anni poche ore fa.

Storico commerciante ittico, col suo box al mercato di San Timoteo, era noto negli ambienti sportivi, ex calciatore dell’Us Termoli e poi rimasto nei quadri tecnici delle squadre in basso Molise, fine scopritore di giovani talenti calcistici. Quanti ragazzi hanno avuto una ottima carriera, usciti e forgiati sotto la sua guida.

Peppino era un talentuoso quando si parlava di calcio, era un piacere ascoltarlo perché ogni sua parola, ogni sua esternazione, era condita da competenza come pochi.

Ma anche sul suo lavoro era un numero uno, mestiere e professionalità trasmessi anche ai figli Nicola, Pasquale e Concetta, a cui ha trasfuso anche la passione sportiva.

Peppino ora ci mancherà, quando passeremo davanti al suo box troveremo sì i figli e i suoi collaboratori come l'amico Venittelli, ma senza il suo sorriso sarà tutto diverso, sarà tutto più vuoto.

Ciao mitico Peppino, come amici e redazione siamo vicini al dolore della tua famiglia, della tua dolce metà Cristina, dei tuoi figli Nicola, Pasqualino e Concetta, le loro famiglie e i nipoti, in particolare da Michele Trombetta e famiglia.

I funerali avranno luogo domani, lunedì 7 marzo, alle 15.30, alla chiesa del Crocifisso.