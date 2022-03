In Tribunale e al Giudice di Pace minuto di silenzio per Donato Saltarelli

LARINO. «A seguito della tragica scomparsa dell’avvocato Donato Adamo Saltarelli, che ha dolorosamente colpito non solo l’Avvocatura del Foro di Larino ma l’intera Comunità giudiziaria larinese, dispongo che prima dell’apertura delle udienze del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Larino e Termoli che si terranno lunedì 7 marzo 2022, si osservi un minuto di silenzio per ricordare l’Avvocato Donato Adamo Saltarelli. Si comunichi ai Giudici del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Larino e Termoli che terranno udienza nella giornata di lunedì 7 marzo 2022 nonché al signor presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, al quale formulo, anche a nome dei magistrati tutti e del personale amministrativo tutto degli Uffici che rappresento, le più sentite condoglianze, estensibili ai Familiari del compianto Avvocato Donato Adamo Saltarelli e agli Avvocati tutti dell’Ordine di Larino».

Con questo provvedimento il presidente del Tribunale di Larino, Michele Russo ha accolto l’istanza presentata dal presidente del Consiglio dell’Ordine forense Oreste Campopiano, d’intesa con la Camera penale frentana.

«La tragica scomparsa dell'Avvocato Saltarelli colpisce dolorosamente tutti noi, Avvocati, Magistrati e Personale Amministrativo, parti di una stessa Comunità, non contrapposte bensì unite, con ruoli diversi ma con pari dignità, nell'assicurare quotidianamente la certezza nell'applicazione del diritto. L'Avvocato Donato Saltarelli, con profondo scrupolo e ammirevole umiltà, sempre congiunte ad una precisione certosina nella stesura degli scritti difensivi e ad uno studio accurato delle vicende processuali nelle quali assumeva la difesa, ha incarnato lo spirito autentico della professione forense, che si nutre non di superuomini ma di "eroi normali" che ogni giorno, senza strepito ma con responsabile riserbo, profondono le loro energie per rendere "vivente" ed effettivo il dettato delle Leggi. Donato Saltarelli era uno di questi "eroi normali" e rimarrà nei nostri cuori per questo e per il tratto gentile, segno di una profonda umanità, che lo caratterizzava», le parole del presidente Michele Russo.

«Il Consiglio dell'Ordine e l'intero Foro di Larino piangono la prematura, dolorosa scomparsa del collega avvocato Donato Adamo Saltarelli, ricordano commossi la sua delicata cortesia ed educazione, la grande dignità, lo scrupoloso rispetto del ruolo, le sue capacità professionali e umane». I colleghi si stringono nel ricordo dell'avvocato Saltarelli, di cui si celebrano oggi pomeriggio, dalle 15.30, i funerali nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Rotello. Il feretro del 60enne professionista è stato ricomposto non all'obitorio del cimitero, come in un primo momento era stato riferito, ma nella sua abitazione, da cui partirà oggi il corteo, con cugini e nipoti, che sono i suoi familiari più stretti, oltre agli altri parenti. L'amministrazione comunale non ha proclamato lutto cittadino. «Con grande dolore e con immensa tristezza nel cuore e nell'anima dei parenti, colleghi, amici e di quanti l'hanno conosciuto, annunciamo la dipartita di una persona speciale, di un professionista serio, di un uomo di grande umanità, strappato alla vita e ai nostri affetti da un tragico incidente stradale», si legge nel manifesto funebre.

Stamani, alla camera ardente ci sarà un ricordo coi componenti dello stesso direttivo forense. Donato Saltarelli era tesoriere in carica della Camera penale di Larino.

Galleria fotografica