Otto marzo, Avis Termoli chiama a raccolta le donne con le ‘donazioni rosa’

TERMOLI. La festa della donna assume talvolta nella considerazione di molti la forma di occasione per ripetere dichiarazioni ed eventi inevitabilmente stereotipanti. Fortunatamente non è così per tutti e, soprattutto di questi tempi che vedono le donne troppo spesso bersaglio di atti efferati, l'otto marzo può e deve costituire un giorno di festa da vivere ciascuno, anzi ciascuna, come desidera ma soprattutto il promemoria per ricordare ogni singolo giorno le donne e tutto ciò che fanno da madri, mogli, nonne, compagne, professioniste, lavoratrici.

L'avis Termoli sposa appieno la valorizzazione delle donne con una giornata dedicata esclusivamente alle "donazioni rosa", chiamando a raccolta le donatrici di tutte le associazioni di volontariato. L'opportunità è preziosa per dimostrare che la ricorrenza può non essere solo destinata prevalentemente a situazioni conviviali o futili ma anche a gesti nobili e di grande importanza in nome della solidarietà.

