Palazzo Ducale, dentro la polemica

LARINO. Secondo la minoranza a Palazzo ducale, per lungo tempo, l'Esecutivo avrebbe tentato di nascondere cosa vi fosse dietro l’assegnazione di taluni contributi di autonoma sistemazione e di pronto ripristino relativi al dopo-sisma 2018.

Nell'ultima seduta consiliare sono state lanciate pure violente bordate ai comportamenti della presidente del Consiglio Iolanda Giusti, accusata di avere costantemente ostacolato la ricerca di tante verità. A tale proposito, è stata sottolineata "la sua totale carenza di autonomia politica ed istituzionale" ed è stata preannunciata una mozione di sfiducia al Sindaco (che, però, ha sottolineato - sui 'media' - la propria integrità). Ma come stanno veramente le cose in ordine alle esternazioni della Presidente del Consiglio alla luce delle fonti giuridiche e normative vigenti?

Tecnicamente le assemblee, nei Comuni di 15mila abitanti, sono condotte da un Presidente con poteri di convocazione e di direzione dei lavori. Pure sotto tale numero demografico lo Statuto 'può' prevedere tale figura, com'è nel caso di Larino. Il Presidente è tenuto, in piena autonomia: 1) a riunire le assise in un termine non superiore ai 20 gg., quando ne fosse stato richiesto da 1/5 dei consiglieri; 2) ad assicurare un'adeguata informazione sulle diverse questioni in essere. In caso di inosservanza provvederebbe il Prefetto, previa diffida.

Il Presidente rappresenta tutta l'Assemblea, la convoca, la presiede, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio delle loro funzioni. Le assise sono convocate: a) di iniziativa; b) su richiesta del Sindaco; c) ad istanza di 1/5 dei consiglieri che possono proporre argomenti da inserire all'o.d.g. La dibattuta questione, sulla sindacabilità dei motivi determinanti a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea, si è orientata nel senso che al Presidente competa solo la verifica formale del prescritto numero dei richiedenti, senza poterne sindacare l’oggetto. Si configura, in sostanza, un 'obbligo' di procedere alla convocazione. Tuttavia i punti proposti non possono essere generici; cosicché l'o.d.g. va formulato 'in maniera chiara ed in termini non ambigui'. Nello stabilire se una determinata questione sia, o meno, di competenza consiliare occorre avere riguardo non solo agli atti fondamentali elencati dal c. 2 dell'art. 42 Tuel ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al c. 1, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del Collegio non debba necessariamente sfociare nell'adozione di un provvedimento finale.

Per quanto riguarda le attribuzioni consiliari, spetta alla capacità del Presidente di far sì che l'organo eserciti il proprio ruolo. Infatti, se il Consesso sia convocato frequentemente, sicuramente si conferirebbe ai cittadini l'auspicabile ruolo di osservatori attivi. Per conseguenza se il Presidente, di concerto con i capigruppo e con il Sindaco, convocasse periodicamente l'Assemblea come consesso «aperto» (a cui far partecipare, in sostanza, propositivamente i cittadini), si raggiungerebbe l'apice dell'espressione democratica. Perché ciò si verifichi, il ruolo di Presidente deve essere svolto in maniera autonoma, mai funzionale ad un indirizzo politico; in sostanza la sua azione dev'essere strumentale non già all'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza quanto piuttosto al corretto funzionamento dell'organo stesso.

Ciò perché un Presidente non può ritenersi legato da un rapporto fiduciario con la componente più forte in assise. Ciò posto, se la Giusti si sia adeguata ai comportamenti fissati dal legislatore, 'nulla quaestio'; e, solo in questo caso, le accuse del Pd locale nei suoi confronti sarebbero ingiustificate e l'aspirazione alla sua rimozione dall'incarico riuscirebbe esagerata. Ciò in punto di diritto!

Claudio de Luca