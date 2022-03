Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: studenti di San Martino incontrano Leontina Lanciano

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si terrà martedì 8 marzo dalle ore 9:45, presso l’Auditorium della scuola di San Martino in Pensilis, l’incontro tra gli studenti dell’I.C. John Dewey e la garante per i diritti della persona, Leontina Lanciano.

Al centro dell’evento la riflessione, più che mai attuale, sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in tempo di guerra, da Liliana Segre ai nostri giorni.

Nel corso dell’incontro si terrà la cerimonia di premiazione del concorso letterario interno “Un viaggio nella memoria”. Partendo dalla lettura del libro di Liliana Segre “Scolpitelo nel vostro cuore”, è stato chiesto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di scrivere una lettera alla senatrice, condividendo le riflessioni e le emozioni che la sua storia e il racconto della guerra ha suscitato in loro.

Un evento per dare spazio al dialogo, agli interrogativi dei ragazzi in un particolare periodo storico che necessita di consapevolezza, da parte del mondo scolastico, dell’importanza di porre al centro della propria attività la tutela dei diritti umani e la diffusione della cultura dell’uguaglianza e dell’inclusione.