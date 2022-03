Anpana, a Petacciato c’è una nuova Guardia Particolare Giurata Volontaria Ittica

PETACCIATO. Ha giurato il 3 marzo scorso Antonio Menghini, socio operativo della Sez. Provinciale di Termoli dell'associazione ambientalista Petacciato si iscrive all'elenco dei comuni molisani che possono fregiarsi di avere tra i propri cittadini delle Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche per la Provincia di Campobasso. Ha infatti giurato ieri, presso il palazzo municipale del centro costiero sito in viale Pietravalle, Antonio Menghini. Come i colleghi che hanno giurato precedentemente, anche Menghini ha seguito tra la parte finale del 2019 e quella iniziale del 2020 un apposito corso di formazione - con superamento del relativo esame di valutazione - organizzato e tenuto dalla Sezione Provinciale di Termoli dell'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A), della quale la neo Guardia Particolare Giurata è socio operativo. La cerimonia del giuramento è stata officiata dal Sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo, in qualità di delegato del Prefetto di Campobasso, S.E Francesco Antonio Cappetta. Hanno presenziato alla cerimonia il Presidente della Sezione Provinciale di Termoli dell'A.N.P.A.N.A nonché ispettore per le Regioni Molise, Abruzzo e Umbria Felice Lategano e alcune tra le Guardie Particolari Giurate che sono soci operativi A.N.P.A.N.A. Una nomina che dà lustro a Petacciato e all'intera Provincia di Campobasso, ribadendo come queste figure siano fondamentali per la salvaguardia e la tutela della fauna ittica e dell'ambiente in generale del Molise.

Galleria fotografica