Ex Cinema Adriatico, M5S: dateci delle risposte

TERMOLI. Ex Cinema Adriatico in piazza Sant’Antonio: il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle lo riporta all'attualità con una interpellanza urgente.

Noi ce ne siamo occupati a più riprese, anche con contributi esterni.

Ora sono i quattro consiglieri pentastellati ad andare all'attacco: «Ciò che non ci appartiene materialmente a volte fa parte del nostro vissuto, della nostra stessa esistenza tanto da pensare che quel bene in realtà è di tutti perché è così che lo concepiamo per quello che ha rappresentato nella storia del nostro paese. In questa logica incastoniamo l'ex Cinema Adriatico di Termoli che seppur appartenente a privati non può che smuovere le nostre coscienze per lo stato in cui si trova. A pochi passi dal Borgo Vecchio, da anni ormai non ne sono rimaste che le mura perimetrali. Le diverse amministrazioni succedutesi nel tempo non sono state capaci di trovare una soluzione. Abbiamo interpellato anche il Sindaco Roberti e l'assessore competente per "fare la conta" e capire se anche loro hanno fatto poco e niente per dare maggior decoro al centro della nostra città. Parliamo di Termoli città turistica ma tra l'ex cinema Adriatico, l'ex Rosary, il palazzo Crema, l'area dell'ex distributore di benzina all'ingresso Nord di Termoli, le discariche a cielo aperto di cui abbiamo dato contezza negli scorsi giorni, abbiamo poco da essere fieri. Quali interventi ha posto in essere questa amministrazione per riqualificare tutte le aree di Termoli dove insistono queste situazioni? Avremo risposte soddisfacenti? Ci auguriamo nel prossimo Consiglio comunale». Nell’atto di sindacato ispettivo dei pentastellati Nicolino Di Michele, Ippazio Stamerra, Antonio Bovio e Daniela Decaro, si evidenzia come

«L’ex Cinema Adriatico è ubicato in pieno centro all’inizio del Lungomare Cristoforo Colombo, a pochi passi dal Castello, dal Borgo Antico, e dal Municipio. L’edificio in muratura di pietra e mattoni è a blocco a punta rettangolare. Edificato agli inizi del XIX secolo ed utilizzato come granaio nel XX secolo fu utilizzato in parte come magazzino in parte come teatro dove venivano proiettati dapprima film muti come vero e proprio cinema /teatro. La proprietà del bene è privata e nel corso dell’anno 2004 chiese e ottenne una concessione edilizia per interventi di risanamento conservativo ma la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise la sospese.

Con Decreto n. 12 del 2004 il Direttore Regionale della Direzione Regionale del Ministero per i beni culturali e paesaggistici del Molise dichiarava l’ex Cinema Adriatico, di interesse particolarmente importante e lo sottoponeva a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo n 42 del 2004. Oggi dell’immobile di proprietà privata non restano che le mura perimetrali e le strutture interne Le amministrazioni che si sono succedute nel tempo non sono riuscite, a trovare un comune denominatore che unisse le diverse esigenze della proprietà e della Soprintendenza per riqualificare l’intera area su cui insiste il fabbricato di interesse collettivo essendo per l’appunto l’immobile ubicato in pieno centro». Per questo si interpellano il sindaco e l’assessore competente «chiedendo di conoscere quale attività è stata svolta sino ad ora dall’Amministrazione comunale per tentare di recuperare l’area su cui insiste l’ex cinema Adriatico; se è intenzione di questo amministratore mediare con la proprietà per riqualificare l’immobile. Se la proprietà dell’Ex Cinema Adriatico ha predisposto un progetto di fattibilità per il recupero del fabbricato.

Se esiste un Protocollo di intesa con la società proprietaria dell’edificio e se è stato dato corso. Se l’amministrazione ha attivato tutte le procedure previste dalle norme per la tutela dei Beni artistici vincolati”. Se la proprietà paga la Tosap e le altre tasse previste, se la risposta è affermativa si chiede di sapere per quali anni e per quale ammontare. Se è intenzione di questa amministrazione acquistare l’edificio per ristrutturarlo e riqualificarlo sia in ragione della sua ubicazione che della sua importanza storica per i cittadini termolesi. L’interpellanza con risposta orale, presenta i caratteri dell’urgenza, pertanto si chiede che venga trattata nel prossimo Consiglio comunale».