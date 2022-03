«In assenza di novità entro marzo precari in ferie forzate e sanità paralizzata"

TERMOLI. Due operatori sanitari, iscritti sindacalmente alla Fials, hanno incontrato venerdì scorso, prima dell’assemblea dei sindaci, il primo cittadino Francesco Roberti. «Abbiamo comunicato al sindaco di Termoli i vari punti critici che riguardano tutto il personale ospedaliero a tempo determinato e che non abbiamo avuto una risposta fin qui sia sullo stacco e tanto meno sull'eventuale rinnovo, nonché sulle eventuali stabilizzazioni per quelli che hanno maturato i requisiti. Per quanto riguarda l’incontro chiesto col commissario Toma, calma piatta all’orizzonte.

Non vuole incontri. Sono state spedite comunque tramite Pec le richieste di stabilizzazione da parte degli operatori che ad oggi hanno maturato i requisiti sia in base alla legge finanziaria che secondo la legge Madia. Fino ad ora non vi è nessun piano occupazionale fatto, nonostante già al 10 marzo parte del personale sanitario andrà in ferie forzate in virtù della scadenza del contratto del 31 marzo e così via dicendo per le altre scadenze contrattuali. Come si possono garantire i Lea se 429 operatori sanitari saranno fuori organico, se non rinnovati? Dal 10 marzo a seguire, a scaglioni, il personale verrà a mancare visto che ancora non abbiamo notizie né sullo stacco e né sull'eventuale rinnovo contratto».