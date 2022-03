A Guglionesi non si placa lo scontro politico, «Sindaco si dimetta»

GUGLIONESI. Tiene ancora banco la polemica sull'utilizzo del Teatro Fulvio, a Guglionesi.

«Eh già. Spesso, troppo spesso accade che: questo Sindaco e la sua maggioranza pur di mettere una toppa per mettere freno al costante malumore della stragrande maggioranza dei cittadini di Guglionesi, Associazioni in primis, genera un buco ancora più grande della pezza che si vuole mettere… e noi vi raccontiamo come».

Tornano alla carica i consiglieri comunali di opposizione, Giuseppe D'Urbano, Barbara Morena, Elisa D'Astolto e Antonio Tomei.

La nota trasmessa dalla locale compagnia teatrale I Dialettanti, ha dato una bella scossa a questa maggioranza, che in questi quattro anni di amministrazione non ha fatto altro che addossare le colpe ai vari disastri naturali e amministrare per amici vari ed Associazioni non locali, denigrando un po’ tutte le nostre Associazioni che, nel loro piccolo, si sono sempre prodigate per portare avanti iniziative e proporre eventi …

Eventi che hanno sempre visto le nostre strade e la magnifica Castellara stracolme di persone … diciamo la verità: quegli eventi a noi piacciono come ci piacciono le rappresentazioni teatrali che ci offrono I Dialettanti … anche se il Sindaco e il Consigliere D’Anselmo hanno sempre ritenuto e detto pubblicamente che si trattava di “teatrini “e che nulla avevano a che fare con la Cultura …

Sembrerebbe, dall'ultimo comunicato stampa del nostro Sindaco, che il problema era il “regolamento per l'utilizzo del Teatro “problema esposto in primis dal Consigliere Del Peschio nel suo comunicato….

“Sindaco ma insomma sarebbe bastato patrocinare l’iniziativa", così come ha patrocinato, con la sua Giunta, tante altre iniziative presso il Teatro Fulvio, iniziative di non interesse pubblico, ad esempio un messaggio personale di augurio di buon anno del Consigliere Fallica di Petacciato, in piena pandemia, per il quale si affrettò a regolarizzare con atti retrodatati ( vedasi nostra interrogazione di gennaio 2020) commettendo errori plateali come in questo caso …ebbene sì anche in qui l’errore plateale rende l’Atto totalmente illegittimo perché il Decreto 11 di nomina di Vice Segretario Comunale, è nullo in quanto, da una semplice verifica che chiunque può fare, risulta firmato in digitale dal responsabile del settore Affari Generali e non dal Sindaco, come normativamente dovrebbe essere, rendendo a tutti gli effetti di legge nullo e illegittimo il Decreto e nulla la delibera di Giunta.

Ma che vergogna! Pur di arrancare e mettere una toppa si genera un buco ancora più grande.

Un bravo Sindaco al posto di cercare l’untore tra i Consiglieri comunali di minoranza, dell’epoca maggioranza (2010), come ha fatto nel suo ultimo comunicato, dovrebbe firmare lui stesso i suoi Decreti o tantomeno verificare che tutto sia legittimo.

Invece adesso, si presuppone, che debba procedere con una revoca in autotutela e nello stesso tempo affrettarsi nel convocare nuovamente la Giunta per deliberare di nuovo affinché non si creino ulteriori danni e disagi a discapito dell’Associazione I Dialettanti e della comunità.

Sindaco non si permetta di giudicare regolamenti che hanno fatto FUNZIONARE le strutture ad esclusivo vantaggio della cittadinanza.

Una sola preghiera a nome di Guglionesi “SI DIMETTA” ponga fine a questa sciagurata esperienza amministrativa!

Alleghiamo a comprova di quanto da noi dichiarato l’esito della verifica della firma del Decreto 11 del 6 Marzo 2022».