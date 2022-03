«Donna come la pace», il messaggio di Manuela Vigilante

TERMOLI. In occasione della festività dell'Otto marzo, messaggio di Manuela Vigilante, portavoce della Conferenza donne democratiche del Molise.

«Come portavoce regionale della Conferenza delle donne democratiche del Molise oggi, nella giornata internazionale dei diritti della donna, non posso che esprimere piena solidarietà e vicinanza a tutte le donne ucraine che in questi giorni stanno vivendo l’incubo della guerra, che cercano di mettere in salvo le vite dei propri figli, percorrendo centinaia di chilometri anche a piedi, sfidando la paura e il freddo, alle tante donne coraggio che lasciano i propri figli alle frontiere per salvarli, ma anche alle donne che rimangono in Ucraina per combattere e proteggere la loro terra.

La stessa solidarietà va alle donne russe che scendono in piazza per far sentire la loro voce contro la guerra, rischiando il carcere: il loro dissenso è per garantire un futuro libero e democratico alle nuove generazioni.

Tutte insieme diciamo con forza NO alla guerra».