Emergenza profughi, il sindaco di San Giuliano sollecita i lavori al Villaggio Provvisorio

Il sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Il sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, in considerazione della grave crisi umanitaria derivante dal conflitto in Ucraina, ha ritenuto di dover sollecitare affinché il Villaggio Provvisorio, nato in seguito al grave evento sismico del 2002, possa essere sistemato in tempi rapidi.

Il sindaco ha inviato una nota alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Interno, alla Protezione Civile, alla Prefettura di Campobasso e alla Regione Molise nelle quale chiede di accelerare la procedura e addivenire ad una procedura d’urgenza affinché si possano accogliere i profughi ucraini.

Il Villaggio Provvisorio è già destinatario di fondi Cis Molise per un importo di 5 milioni di euro per la progettazione e ristrutturazione dello stesso, dove verrà istituito un centro di formazione della Croce Rossa Italiana.

I tempi però sono abbastanza lunghi. Per questo motivo, il sindaco Ferrante, ha ritenuto opportuno la richiesta di una procedura più rapida al fine di utilizzare il villaggio per ospitare donne e bambini in fuga dalla loro terra.