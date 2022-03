“Pillole” sulla sicurezza in casa: sostanze tossiche e velenose

TERMOLI. Analizzeremo, con la massima sintesi possibile, appunto in "pillole”, quali sono, come intervenire e come evitare i principali pericoli che possono presentarsi in casa nostra.

In questa “pillola” parleremo di sostanze tossiche e velenose:

Nelle case ci sono molti prodotti pericolosi: prodotti per la pulizia, pulitori per metalli, detergenti per WC, naftalina, canfora, farmaci, vernici, solventi, ecc.

Tutti vanno conservati lontano dai prodotti alimentari ma, soprattutto, lontano dalla portata dei bambini, vittime molto frequenti di avvelenamenti per ingestione di sostanze tossiche.

Definizione di tossico e velenoso:

Il termine sostanza velenosa e tossica si riferisce essenzialmente a qualsiasi sostanza che possa causare un danno alle persone. Questi termini sono spesso usati in modo intercambiabile.

Tossica ha una definizione più ampia considerando che, il termine velenoso, di solito, si riferisce solo agli agenti biologici. Il velenoso implica un alto livello di tossicità, sebbene qualsiasi sostanza sia tecnicamente velenosa se assunta in una dose abbastanza grande.

Anche alcune piante possono essere pericolose, specialmente per i bambini e gli animali domestici, se dovessero ingerirne fiori o foglie. Quindi meglio evitare di tenere in casa o in giardino piante potenzialmente tossiche (azalea, oleandro, mughetto, narciso, dieffenbachia, ciclamino, anemone, edera, vischio, filodendro, agrifoglio, ginestra, tasso, ortensia ecc.).

Cosa fare in caso di ingestione:

1. Cercare di identificare la sostanza ingerita (dall’etichetta sulla confezione o da informazioni) e, se possibile, determinarne la quantità;

2. Conservare il contenitore o confezione che, di solito, riporta il tipo di sostanza contenuta ed i possibili pericoli nell’utilizzo. In caso di accesso al pronto soccorso, portarlo in ospedale.

3. Chiamare i soccorsi sanitari al 118, anche per avere consigli utili su cosa fare in attesa dell’arrivo del personale sul posto.

4. Non si deve provocare vomito (in particolare dopo l’ingestione di corrosivi come acidi, candeggina, solventi).

Consigli utili:

Conservare medicine e prodotti pericolosi in mobili o contenitori chiusi a chiave, in posti dove non sono facilmente raggiungibili.

Riponete insieme prodotti analoghi (veleni con veleni, infiammabili con infiammabili, ecc.) in modo da ridurre errori nel prelievo del prodotto e nel successivo uso.

Ogni sostanza (detersivo, candeggina ecc.) deve essere conservato nella sua confezione originale.

È molto pericoloso travasare sostanze tossiche/velenose in altri contenitori, magari non identificabili; se proprio è necessario un travaso aggiungete sempre un'etichetta di riconoscimento ben visibile con il nome del prodotto/sostanza.

Importante tenere sempre a portata di mano il numero di telefono di un Centro Antiveleni (spesso riportato anche sulle etichette di alcune confezioni di prodotti particolarmente pericolosi).

Per contatti, richieste di trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com.

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

Collaborazione Di Canio Telesca.