Colletta degli esercenti: partirà nel weekend il carico di beni destinato ai bimbi ucraini

Colletta degli esercenti: partirà nel fine settimana il carico di beni destinato ai bimbi ucraini

TERMOLI. Delle iniziative di solidarietà a sostegno della popolazione ucraina organizzate sul territorio, al di là dei canali istituzionali ufficiali, abbiamo parlato anche nei giorni scorsi.

Tra queste, c’è la raccolta fondi portata avanti da decine di esercenti del centro, coordinate da Demetrio Luzzi, rivolte soprattutto ai più piccoli.

I soldi raccolti sono stati spesi presso il centro commerciale Carrefour Auchan di via Egadi.

Si tratta di 630 euro e una integrazione del direttore del punto vendita, per un totale di beni acquistati pari a 712 euro, prodotti di prima necessità destinati ai bambini.

Tutti i prodotti acquistati e documentati poi sono stati consegnati al titolare della ditta Termoplast, Michele, che partirà verso il fine settimana assieme alla sua signora di origine Ucraina, ricordando che si metterà in viaggio a spese sue e anche sapendo di correre non pochi rischi, verso una località, nei pressi di Leopoli dove ci sono del rifugio di piccoli orfani in pericolo e che hanno bisogno di tutto: medicinali, cibo e altro.

Alla raccolta vogliamo ricordare che con un piccolo contributo hanno partecipato anche le mamme.

Galleria fotografica