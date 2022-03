Giudici di Pace e magistrati onorari

Certi 'giudici', viste le traversìe che affrontano quotidianamente, più che 'di pace' dovrebbero essere ribattezzati 'di guerra'. Ve n'è tanti anche in Molise, seppure le 'sfoltite' del recente passato li abbiano ridotti ai minimi termini, eliminando diecine di uffici locali. Ve n'è comunque di operativi in Agnone, a Castel S. Vincenzo, in Isernia, a Venafro, a Campobasso ed a Larino. Se incontri questi professionisti nelle aule dei Tribunali, finisci per confonderli con i Magistrati ordinari, seppure - dal punto di vista dei diritti - è come se praticassero un altro Palazzo. Naturalmente il riferimento va esteso all'Italia intera; e, quindi, ci riferiamo ai 1.700 procuratori onorari, ai 2.013 giudici onorari ed ai 1.154 giudici di pace oprativi che, a suo tempo furono creati dal legislatore per occuparsi - occasionalmente - di reati bagatellari.

Nella realtà, sin dal 1998, queste figure costituiscono l'ossatura del sistema giudiziario nazionale. Da qualche mese, la novità è quella per cui la Commissione europea, sin dal luglio del 2021, ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per le modalità di gestione lavorativa di queste categorie. Per ovviare all'addebito, la Ministra Cartàbia ha fatto mettere mano alla legge di bilancio. Ma, in realtà, fingendo di attenuare la situazione, ha avuto a peggiorarla, costringendo questi giudici, onorari o di prossimità che siano, a sottoporsi ad una prova di idoneità, seppure operativi nel settore magari da una ventina d'anni. Per di più, sottoposti a tale irragionevole condizione, essi continuano ad essere operatori 'ad honorem', in quanto tali sprovvisti di ogni adeguato riconoscimento economico.

Insomma, abbiamo a che fare con un mondo strano in cui operano lavoratori a cui non vengono rimborsate le spese legali, che non hanno tutele contro l'abuso di contratti a tempo determinato consecutivi, che non possono ammalarsi, procreare figli, che debbono addirittura sperare di non incappare in infortuni perché non gli verranno mai riconosciuti. Si tratta di un precariato totale che comporta 98 euro (lordi) per ogni cinque ore di udienza ed analoga cifra ove venga superata la prima cinquina. Addirittura tutto viene calcolato al minuto, perché, se va in bagno o si rechi a pranzo, lo fa a sue spese. Il lordo dovrebbe coprire anche i contributi previdenziali (obbigatori) e le spese di trasferta; ed il tempo per studiare i fascicoli e per scrivere i provvedimenti non viene retribuito. Insomma amministrano il diritto, ma non possono vantare diritti essi stessi. Si tratta di lavoratori 'sui generis' per cui non c'è una vera e propria giornata lavorativa limitata ad un orario di servizio, non c'è una precisa retribuzione o il diritto alle ferie, manca un'aspettativa riconosciuta e compensata ed una gestione tipo ex-Inpdap ...

Peraltro, per accedere al concorso previsto dal Ministero, è richiesta la rinuncia ai danni eventualmente patiti per l'ultimo ventennio. Ma come definire quest'utima rinuncia? Riferendoci alla incostituzionalità o ad una vera e propria immoralità da parte di un datore di lavoro che è lo Stato stesso? Detta in soldini siamo di fronte ad una situazione che denuncia un vero e proprio abuso nei confronti di persone che - per anni - hanno fatto muovere la macchina della piccola e della media Giustizia al punto che, talvolta, i magistrati onorari sono finiti persino a praticare le Corti di appello con un risparmio per la Giustizia che sicuramente è palese.

Claudio de Luca