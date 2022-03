Emergenza profughi, autorizzata attivazione Comitato operativo regionale

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato un decreto in forza del quale il direttore del Servizio Protezione civile della Regione Molise è autorizzato ad attivare il Comitato operativo regionale per gli interventi urgenti e per le emergenze, al fine di garantire il coordinamento delle attività per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022.

Il Comitato è integrato, nella sua composizione, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 10, con la presenza del prefetto o di un delegato degli Uffici territoriali di Governo delle province di Campobasso e di Isernia, del presidente dell’Anci Molise o di un suo delegato, del direttore generale dell’Asrem o di un suo delegato, del dirigente dell’Ufficio regionale scolastico per il Molise o di un suo delegato.

Il Comitato è convocato dal presidente della Regione ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Ciascun componente, qualora ritenga necessario riunire il Comitato in relazione alle proprie competenze, dovrà darne comunicazione al presidente della Regione.

Il decreto è immediatamente esecutivo.