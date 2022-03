Sulla "Scia" del Cinema Adriatico, l'ex assessore Gallo: «Così stanno le cose»

TERMOLI. In due distinte pubblicazioni sollevammo di recente la questione relativa al Cinema Adriatico, o meglio all’ex struttura che sorge tra piazza Sant’Antonio via Roma e via Cristoforo Colombo.

Una su proposta nostra, l’altra di Antonio Smargiassi.

Due giorni fa è stato il Movimento 5 Stelle, coi 4 portavoce comunali a proporre istituzionalmente la vicenda agli occhi dell’opinione pubblica e della maggioranza.

Oggi, interviene l’ex assessore all’Urbanistica Giuseppe Gallo, della Giunta Sbrocca. ora esponente del circolo dem.

«Ultimamente, la vicenda legata all’ex Cinema Adriatico sembra essere diventata molto presente nelle interlocuzioni della nostra realtà cittadina!

È recentissima, l’interpellanza urgente rivolta al sindaco Roberti da parte del gruppo consiliare M55 circa il destino del vecchio stabile, abbandonato a sé stesso da un consistente numero di anni ridotto in macerie, vero e proprio sfregio all’interno della comunità termolese.

A quanto pare, nell' interpellanza i portavoce (se ancora così si chiamano) dichiarano che mai nessuna amministrazione del passato si sia occupata dell'annoso problema. Cosi non è! O comunque non lo stesso, per quanto riguarda l’amministrazione guidata dal sindaco Angelo Sbrocca, nella cui Giunta, ho ricoperto per l’intero mandato la carica di assessore all'Urbanistica.

II problema, infatti, è stato affrontato, sin dall'inizio del quinquennio.

Riguardo la vicenda in oggetto, da anni, si era venuta a determinare una situazione di stallo, a causa della controversia insorta tra la proprietà dello stabile e la Soprintendenza regionale per i beni paesaggistici e architettonici.

Sullo sfondo, inoltre, anche un contraddittorio, con lo stesso Comune di Termoli, conseguenza dei provvedimenti adottati dalla soprintendenza. Motivo del contendere, appunto, il vincolo apposto degli uffici periferici del Mibact, i quali, ritenevano che non potessero essere apportate modifiche di rilievo al preesistente fabbricato, diversamente dalle intenzioni della proprietà, che progettava una realizzazione ben diversa. Fondamentale, fu un incontro che si ebbe, poco prima del Natale 2014, tra ii sottoscritto, coadiuvato dall’allora dirigente ai Lavori pubblici, Matteo Caruso, e ii soprintendente Carlo Birrozzi.

In quella circostanza, ci fu un sopralluogo all’interno dell'ex Adriatico, alla presenza dell’intero nucleo familiare proprietario dell'immobile!

Da quel momento, si intraprese un percorso di mediazione tra proprietà e soprintendenza che portò l’architetto Enzo Ricci, su incarico della proprietà, a elaborare un dettagliato progetto di fattibilità architettonica, presupposto fondamentale per superare la controversia.

Quel progetto con la nota 1.917 del 19.10.2015 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Molise, ottenne un parere di competenza positivo per il recupero dello stabile. La nota venne firmata dall’allora soprintendente e dal funzionario delegato architetto Fioravante Vignone.

Con quel parere, si riusciva a superare agni ostacolo sorto in precedenza. Lo stabile doveva essere restaurato così com’era; la sagoma esterna restava invariata, veniva concessa la possibilità di riaprire parte degli ampi finestroni chiusi negli anni, ma soprattutto la proprietà si era rassegnata a restaurare e ripristinare all’interno i vecchi archi posti nel piano magazzino dello stabile, lì dove i termolesi di una volta, ricordano Ia presenza dell’attività artigianale di fabbricazione bibite gassate della famiglia Barone e attività di vendita all’ingrosso di prodotti ittici.

All’interno si accettava la nuova predisposizione proposta dal progettista.

Al risultato raggiunto, si diede risalto con un comunicato stampa dell'11.11.2015, ripreso da tutte le testate giornalistiche locali.

È probabile che il M55, cosi come l’attuale maggioranza, all' epoca impegnati a delegittimare altre nostre iniziative volte a far crescere la citta, non se ne siano accorti.

Ottenuto il fondamentale parere architettonico, restava da progettare la modalità attraverso cui si sarebbe proceduto al recupero e definizione degli spazi interni autorizzati utilizzo di acciaio, mattoni, legno, cemento). Tale intervento strutturale di recupero avveniva attraverso l’ausilio di una specifica progettazione che avrebbe portato all’elaborazione progettuale tramite una Scheda Sinottica, alla cui redazione venne incaricato una strutturista locale. Pare che la scheda di progettazione sia stata depositata, senza che rilievi siano stai mossi dalla Soprintendenza.

Comunque, sempre dal continuo confronto tra proprietà e Soprintendenza questo ultimo passaggio tecnico rappresentava un adempimento di non complessa realizzazione rispetto all’approvato progetto architettonico di ristrutturazione (Il Mibact non poneva particolari obblighi di scelta sui materiali da utilizzare purché sempre nel rispetto delle tecniche e dei materiali previsti per it recupero di beni vincolati). Per arrivare all’incarico dello strutturista ed avviare attività del professionista furono necessari altri anni di dialoghi impegno al convincimento, interlocuzioni aspre, con gli imprenditori che alla fine si convinsero a chiudere la vicenda. Era ormai il 2019. E le consultazioni elettorali diedero ‘esito che conosciamo; anche grazie alla fattiva collaborazione di molti operatori del settore edile che oggi fanno mea culpa!

Se quanto appreso, in relazione alla scheda strutturale risulta essere vero, e credo lo sia, oggi basterebbe una semplice Scia per avviare i lavori e chiudere una ferita che la città si porta avanti ormai da troppi anni.

Concludo, con un invito all’attuale amministrazione a voler approfondire quanto da noi ottenuto, e continuare nella "moral suasion" definitiva che porti all’avvio dei lavori.

Nel caso in cui si riscontri per l’ennesima volta un atteggiamento di indisponibilità, a prescindere dalle appartenenze politiche, sarebbe opportuno adottare i conseguenti provvedimenti in considerazione del fatto che la ristrutturazione è a portata di mano.

Avrà termine l’oltraggio al cuore della città che perdura da 40 anni».