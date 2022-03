«Salto in lungo o limbo dance per superare la passerella a Rio Vivo», ironia a 5 Stelle

TERMOLI. Primo firmatario Antonio Bovio, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, anche con Daniela Decaro, Nicolino Di Michele e Ippazio Stamerra pongono in rilievo dubbi e perplessità legate a Rio Vivo. «Nell'ambito del Progetto Por Fesr 2017-2020, il Comune di Termoli ha previsto un intervento che punta al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio esistente con la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica quali la spiaggia e il sistema dunale del litorale Sud di Termoli.

Fin qui tutto bene. Il problema nasce nella fase di esecuzione Infatti con i fondi europei è in fase di realizzazione una passerella in legno sulla spiaggia di Termoli zona di Rio Vivo lunga circa 330 metri, sopraelevata rispetto al piano spiaggia e di altezze diverse che nel punto più alto raggiunge i 70- 80 cm circa. Tale passerella passa dinanzi a delle abitazioni ed è priva di accessi al mare per tutta la sua lunghezza tranne che per le due di entrata/uscita.

In sostanza chi per quel tratto di spiaggia vuole andare a prendere il sole o a farsi il bagno deve essere un esperto contorsionista, un acrobata o un atleta perché o fa il salto in lungo sulla passarella o ci passa da sotto imitando la "limbo dance" a 30 cm da terra. Per questo abbiamo depositato una interpellanza nella quale chiediamo al Sindaco e all'assessore competente di conoscere quale indirizzo politico è stato dato dall’attuale amministrazione, quale attività è stata messa in campo in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera. Chiediamo altresì di conoscere se ritengono l’attuale progetto della passerella funzionale alle esigenze dei cittadini termolesi e la motivazione del loro assenso o dissenso. In caso di dissenso chiediamo di conoscere le motivazioni di un eventuale mancato intervento in fase di progettazione ed esecuzione ed infine di sapere se è intenzione di questa amministrazione intervenire sul progetto nel caso in cui ci sia ancora la possibilità di farlo, in che modo e per il conseguimento di quale risultato. Il mare è una ricchezza che va valorizzata non interdetta!»

Nel testo dell’interpellanza: «Il Comune di Termoli ha attuato un Intervento di Recupero e valorizzazione delle aree di attrazione naturale Progetto Por Fesr 2017-2020. L’intervento si inserisce in un quadro di sviluppo e promozione del territorio mediante la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica. In particolare, l’intervento rientra nell’ambito di una più ampia programmazione che il Comune di Termoli sta attuando per la riqualificazione della costa sud della città. L’intervento punta al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio esistente con la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (spiaggia e sistema dunale) mediante interventi di consolidamento e tutela delle risorse naturalistiche tipiche dell’area dunale, oggetto dell’intervento e alla promozione e miglioramento dei servizi legati al turismo mediante il sostegno alla promozione del territorio, allo sviluppo delle attività turistiche ed alla fruizione delle risorse naturali.

L’operazione deve rispettare i criteri di coerenza, efficacia, efficienza attuativa e cantierabilità. All’uopo, con fondi europei pari ad € 384.00,00 è in fase di realizzazione una passerella in legno sulla spiaggia di Termoli zona di Rio Vivo lunga circa 330 metri, sopraelevata rispetto al piano spiaggia e di altezze diverse che nel punto più alto raggiunge i 70- 80 cm circa. Tale passerella passa dinanzi a delle abitazioni ed è priva di accessi al mare per tutta la sua lunghezza. Tanto premesso e articolato i sottoscritti consiglieri comunali, interpellano sindaco e assessore, chiedendo di conoscere quale indirizzo politico è stato dato dall’attuale amministrazione, quale attività è stata messa in campo in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera. Chiedono altresì di conoscere se ritengono l’attuale progetto della passerella funzionale alle esigenze dei cittadini termolesi e la motivazione del loro assenso o dissenso. In caso di dissenso chiedono di conoscere le motivazioni di un eventuale mancato intervento in fase di progettazione ed esecuzione. Infine chiedono di sapere se è intenzione di questa amministrazione intervenire sul progetto nel caso in cui ci sia ancora la possibilità di farlo, in che modo e per il conseguimento di quale risultato. Per l’urgenza l’interpellanza deve essere trattata nel prossimo Consiglio comunale».

