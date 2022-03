L’embargo alla Russia, nuovi scenari economici globali

Mentre Zelensky afferma che non si fermerà mai e chiede agli occidentali di aiutare l’Ucraina bandendo i beni russi dal loro paniere nazionale, Biden bandisce il petrolio della Russia e MacDonald, Starbucks e Coca cola chiudono temporaneamente le saracinesche nelle città russe.

Sono tempi amari un po’ per tutti, certo attualmente sono gli ucraini bombardati dai missili e le migliaia di russi arrestati per aver protestato contro la guerra a subirne le conseguenze più immediate. Ma il futuro non appare affatto roseo per nessuno. Quello che si prospetta davanti a noi, se l’invasione in Ucraina non si ferma al più presto, è un periodo nerissimo. Perché se è vero che le sanzioni colpiscono le più grandi società russe detenute per la maggior parte dagli oligarchi al potere e dai loro amici magnati, è anche vero che chi ne pagherà le spese reali nel breve periodo saranno i cittadini russi, soprattutto i più poveri e parliamo di milioni. Perché a macchia d’olio la crisi economica colpirà duro su tutte le nazioni del mondo, democratiche o dittatoriali senza alcuna differenza.

Quello che Putin ha rotto con questa guerra assurda, sono quasi 80 anni di pace in territorio europeo, ossia un equilibrio che ha permesso all’Europa e ai Paesi democratici non solo di ricostruire le nostre città bombardate durante la seconda guerra mondiale, ma anche di compiere enormi progressi scientifici e tecnologici, senza affatto dimenticare quelli medico-sanitari che ci hanno aiutato ad affrontare la pandemia da Covid-19. Quella che si sta chiudendo, speriamo solo temporaneamente, è un’epoca di rivendicazioni e riconoscimento di diritti umani universali, di lotta per l’uguaglianza sociale e partecipazione alle decisioni politiche. La paura più diffusa è quella di essere spettatori impotenti della deriva del sogno di un’umanità pacificata e di collaborazione tra i popoli.

Reggerà quell’ideale democratico sul quale abbiamo basato la nostra vita politica e sociale degli ultimi decenni? Riusciremo a realizzare, e al contempo fortificare, il sogno di un’Europa forte e unita? Qualche barlume di speranza in questo senso ci arriva dai nostri governanti, i quali di fronte alla barbarie dell’assalto di Putin ad uno Stato sovrano si sono alzati e hanno gridato all’unisono il loro no deciso alla guerra. Nei Paesi democratici si stanno mettendo da parte le divergenze politiche e stringendo le fila nella difesa degli ideali umanisti, umanitari e di libertà personale. L’intervento di Boris Johnson alla Camera dei Comuni, nel giorno in cui si festeggiava la giornata della donna e Volodymyr Zelensky in videochiamata dichiarava ai parlamentari inglesi la sua ferma intenzione di non arrendersi all’invasione di Putin, è esemplare in questo senso: «Mai prima d’ora in tutti i secoli della nostra democrazia parlamentare abbiamo ascoltato un tale discorso.

Il presidente Zelensky si sta tenendo fermo nelle sue rivendicazioni democratiche e per la libertà. Io credo di parlare a nome di tutti quando dico che il suo discorso ha colpito il cuore di ognuno in questa Camera – ha affermato il primo ministro inglese dopo la videochiamata di Zelensky – in questo momento comuni cittadini ucraini stanno difendendo le loro famiglie e le loro case contro la brutale aggressione. Essi stanno ispirando milioni con il loro coraggio e con la loro devozione. Credo che oggi uno dei vanti più orgogliosi del mondo libero è dire io sono ucraino. Quindi questo è il momento di mettere da parte le nostre differenze politiche. E so di parlare a nome di tutti i parlamentari quando dico che la Gran Bretagna e i nostri alleati sono determinati nel continuare a rifornire i nostri amici ucraini con le armi che gli sono necessarie per difendere la loro nazione, perché lo meritano; di continuare con le pressioni economiche su Vladimir Putin e di fermare l’importazione del petrolio russo.

E noi impiegheremo qualsiasi metodo possiamo, diplomatico, umanitario ed economico, fino a quando Putin non abbia fallito in questa disastrosa avventura e l’Ucraina non sarà nuovamente libera».