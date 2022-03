Accoglienza profughi ucraini a Termoli: info per famiglie, associazioni e parrocchie

TERMOLI. La prefettura di Campobasso lo scorso 7 marzo 2022 ha definito le linee guida per la registrazione presso i Comuni molisani di tutti i cittadini ucraini che saranno ospitati da famiglie, associazioni e parrocchie.

Per quanto riguarda il Comune di Termoli, si comunica che tutti i cittadini ucraini dovranno comunicare con immediatezza i propri dati, con apposita dichiarazione, presso l’ente dove è stato istituito un apposito “Sportello per l’accoglienza” che si trova in Piazza Martiri delle Foibe, Sportello di Segretariato Sociale (locali ex Rieco).

Lo sportello rimarrà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30 mentre il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle 18.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico: 0875.712515

Verrà compilata l’apposita informativa nella quale dovranno essere riportati la data, il luogo di arrivo e il recapito della famiglia e/o struttura ospitante.

Successivamente la scheda sarà trasmessa alla Prefettura di Campobasso che coordina l’emergenza con la Regione, la Questura e l’Asrem.

(In allegato l’avviso con il modulo da compilare e consegnare allo speortello) e la determina del VII Settore Assistenza del Comune di Termoli.

È possibile scaricare tutta la documentazione anche dal sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.termoli.cb.it.