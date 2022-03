Sanzioni ridotte per le caldaie, Nola: «In Consiglio ulteriori miglioramenti»

CAMPOBASSO. «Ieri mattina, in seconda Commissione, abbiamo varato all'unanimità dei componenti la PdL 180. Riguarda "Recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (come modificata e integrata dalla direttiva 2018/844/UE) relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici".

Sostanzialmente, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale e dell'articolo 27 del d.lgs 193/2005 e successive modifiche e integrazioni, la PdL 280 innova e aggiorna la delicata materia costituendo tra l'altro il Catasto regionale degli impianti termici e riducendo sensibilmente l'importo delle sanzioni da applicarsi a seguito di ispezioni che accertino violazioni della normativa».

Lo ha reso noto il consigliere regionale Vittorio Nola.

«Da tempo noi del M5S siamo intervenuti sul tema, anche ad inizio 2022, laddove abbiamo ottenuto la proroga delle scadenze riguardo le verifiche da farsi da parte dei manutentori riguardo l'anno 2021.

Ora in Consiglio sarà possibile anche apportare eventuali ulteriori miglioramenti».