Chieuti, la porta della Puglia: alla ricerca dell’imballaggio dell’olio e del miele

CHIEUTI. Nella mattinata del primo marzo, presso l’Auditorium cittadino, ex chiesa Santa Maria degli Angeli, è stato presentato un progetto rivolto a tutti gli studenti degli Istituti di istruzione Secondaria della provincia di Foggia. Il Comune di Chieuti, insieme al Comune di Apricena e alla Provincia di Foggia, è stato uno dei vincitori del bando lanciato dall’ “ANCI-CONAI” nel 2021, con il progetto denominato “Comune di Chieuti la porta della Puglia: alla ricerca dell’imballaggio dell’olio e del miele”. Hanno presentato il progetto la dottoressa Maria Concetta Dragonetto per il CONAI, alla presenza del sindaco di Chieuti Diego Iacono; al dott. Antonio De Fabiis, presidente della Società Cooperativa “Il Giglio”, coordinatore del progetto; della dott.ssa Pina Piccirilli, presidente dell’Associazione “RicreaTe”; al dott. Francesco Di Lucia referente della Cooperativa sociale “Ortovolante”, produttori dell’olio e del miele oggetto del bando di concorso ed al dott. Ruggero Follieri, Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Grimaldi-Skanderbeg”, istituto coinvolto nel progetto.

Il primo cittadino spiega il perché, la scelta dei prodotti, sia caduta proprio sull’olio e sul miele: “L’identificazione di Comune di Chieuti, la Porta della Puglia, deve passare necessariamente attraverso la conoscenza dei suoi prodotti, e uno dei prodotti tipici è proprio l’olio”. La produzione dell’olio ha un peso importante sull’economia della Puglia, produttrice di circa il 40% su tutto il territorio nazionale. Sul territorio di Chieuti sono presenti numerose aziende produttrici di olio. Il miele è stato scelto per dare testimonianza alla sostenibilità del territorio, confermata dalla presenza di api e di conseguenza di miele. Prosegue il sindaco Iacono: “Dopo aver individuato i prodotti è stata scelta una realtà economica locale che li producesse e che avesse anche carattere sociale.

La scelta è ricaduta sulla Società Cooperativa Sociale “Ortovolante”. Vogliamo creare un brand territoriale, che fornisca una forte connotazione del nostro territorio e rilanci la sua economia, il turismo, la sua cultura e le sue tradizioni, e che favorisca i rapporti di scambio culturale ed economico tra gli altri Comuni della regione Puglia”. Cosa identifica come prima cosa un prodotto, sicuramente il suo imballaggio. Il bando ANCI-COMAI, sulla comunicazione locale, ha un obiettivo mirato, come spiega la dott.ssa Dragonetto: “L’obiettivo del bando è informare, sensibilizzare ed educare i cittadini sulla gestione integrata dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento allo sviluppo della raccolta differenziata domestica. Comunicare l’importanza di differenziare i rifiuti rendendo protagonisti gli stessi soggetti a cui la comunicazione è rivolta, attraverso la progettazione dell’oggetto che devono differenziare. Così facendo, il destinatario diventa il protagonista della campagna di comunicazione, contribuendo a trovare le soluzioni migliori per ridurre, riutilizzare, recuperare e riciclare gli imballaggi”. Sono ammessi al Concorso, tutti gli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado della provincia di Foggia, potendo partecipare singolarmente o in gruppo.

L’Amministrazione comunale di Chieuti gestirà tutti i canali social, dove sarà possibile avere tutte le informazioni possibili inerenti al concorso. Cosa importante è che i ragazzi possono avvalersi di un tutor, che può essere sia un docente, sia un professionista del settore, al fine di aiutarli nella stesura dell’elaborato tecnico. La data di scadenza del bando è il 04 maggio 2022 alle ore 12; è fondamentale dimostrare la fattibilità della proposta. Le FAQ vanno pervenute entro il 15 aprile al seguente indirizzo di posta elettronica: conai.comunechieuti@tiscali.it. Il vincitore sarà proclamato nella giornata che sarà organizzata a maggio, dove tutti i partecipanti potranno presentare il proprio elaborato. Al vincitore sarà corrisposta come premio, la cifra di €5.000. Il messaggio che si vuole dare è questo: Chieuti è un’Amministrazione che ascolta i giovani e si mette al servizio per realizzare le loro idee. Non ci resta che augurare un buon lavoro a tutti i partecipanti.

