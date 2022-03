In piazza per garantire il futuro delle imprese balneari

TERMOLI. In programma oggi la manifestazione dei balneari a Roma, dove saranno presenti anche delegazioni di concessionari molisani.

«Basta cincischiare! Basta girarci attorno! Basta puerili polemichette! Adesso piazza! Senza "se e senza ma". È noto. Costretti ad organizzare la manifestazione di piazza dal Governo che, incurante dell'esplodere della grave crisi internazionale, ha deciso di depositare una proposta di legge inaccettabile che distrugge un intero settore togliendo lavoro e aziende. È una manifestazione non riservata agli iscritti Sib e Fiba ma aperta a tutti i balneari italiani. Siamo certi che sarà molto partecipata perché grande è la sofferenza delle famiglie colpite ed incontenibile l'indignazione verso un provvedimento ingiusto e dannoso per noi e per il Paese. Apprezziamo le dichiarazioni di condivisione dei motivi della protesta da parte di presidenti di Regione e di importanti e numerosi comuni. Amareggia il persistere, purtroppo, di polemiche strumentali e divisive sulle quali ci asteniamo da ogni commento».





Galleria fotografica