Bandiere della Pace e dell'Ucraina sulla terrazza del municipio

TAVENNA. Presa di posizione del comune di Tavenna sulla guerra in Ucraina:

«Sul terrazzo del nostro comune, alla bandiera Italiana e a quella Europea abbiamo aggiunto quella dell'Ucraina e quella della Pace - riferisce il sindaco Paolo Cirulli - è un gesto per sottolineare il messaggio di fratellanza e comunione con il dolore del popolo Ucraino da parte della comunità di Tavenna.

La bandiera della Pace come simbolo e speranza, che finisca subito questa inutile e dannosa guerra e che trionfi quanto prima la Pace.

Con questo piccolo ma significativo gesto la comunità di Tavenna vuole inchinarsi davanti al coraggio e alla forza del valoroso popolo Ucraino.

Cogliamo l'occasione anche per ricordarvi che la raccolta di alimenti e beni di prima necessità da destinare all'orfanotrofio e ai cittadini della città di Leopoli, grazie anche alla collaborazione delle associazioni sta proseguendo e terminerà il 14 marzo, e che il punto di raccolta è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 presso la casa comunale, oppure in contenitori appositamente preparati presenti nelle attività commerciali del paese, che verranno poi successivamente portati in comune per l'inscatolamento e la spedizione».

Galleria fotografica