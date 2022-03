Braccio di ferro sulla sanità, a San Giuseppe sindaci convocano Regione e parlamentari

TERMOLI. A una settimana dall’assemblea dei sindaci del basso Molise, riunita dal sindaco di Termoli e presidente della Provincia Roberti in sala consiliare venerdì scorso 4 marzo, si profila il confronto politico sulla gestione della sanità regionale.

In campo primi cittadini e amministratori di 33 comuni, compresi nei due Ambiti sociali territoriali di zona che vede capofila Termoli e Larino, con l’obiettivo comune di mettere spalle al muro i vertici regionali rispetto ai problemi che si vivono e i disagi subiti soprattutto all’ospedale San Timoteo.

Nelle ultime ore il commissario-presidente Donato Toma ha utilizzato la politica degli annunci per rispondere alle critiche, feroci, ricevute, specie dopo la Conferenza dei sindaci, sempre di venerdì scorso, ma l’asse bassomolisano è determinato e due mattine fa è partita ufficialmente la richiesta di convocazione per tutti i consiglieri regionali, gli assessori, il sottosegretario Di Baggio e lo stesso Toma, confronto calendarizzato per sabato mattina all’auditorium del Cosib, dove si riunì nell’autunno scorso per la prima volta un consesso di amministratori critico rispetto al modus operandi di Regione e Asrem. Invito esteso anche all’intera delegazione parlamentare molisana.

«A seguito dell’incontro tenuto a Termoli venerdì 4 marzo 2022 per discutere sulla situazione della Sanità molisana e dell’ospedale San Timoteo, i sindaci del Basso Molise chiedono un incontro urgente, con tutti i referenti politici regionali e nazionali, per condividere le azioni necessarie da mettere in campo per affrontare le criticità del nosocomio del Basso Molise». Il rendez-vous è fissato per sabato 19 marzo alle ore 11 presso l’auditorium del Consorzio Industriale della Valle del Biferno di Termoli. Un San Giuseppe molto particolare.