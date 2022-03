Tutti insieme per la pace, manifestazione alla villa di Castellara

No alla guerra

GUGLIONESI. Gli studenti dell’istituto omnicomprensivo di Guglionesi, unitamente all'amministrazione comunale, alla protezione civile e alla parrocchia di Santa Maria Maggiore, nella mattinata di oggi, manifestano per la pace in Ucraina.

Alle 10 si ritroveranno davanti scuola per, poi, proseguire la loro manifestazione pacifica nella villa comunale di Castellara. Lì ci sarà un sit-in nel quale interverranno sia alunni che professori. Gli studenti del liceo esprimono il loro dissenso e la loro contrarietà alla guerra, e un’accorata solidarietà all'Ucraina. «Il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere il mondo potrà scoprire la pace» (Mahtma Gandhi).