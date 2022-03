Caro petrolio, autotrasportatori in rivolta e contingentamento dei beni alimentari

Mentre la benzina sfiora i 2,50 euro a litro, nei supermercati si offrono decine di prodotti sottocosto ma contingentati. Quella scritta sui cartelli delle merci in offerta, per alcuni massimo 2 pezzi e per altri 10, suona come un campanello d’allarme, tanto da chiedersi se sono semplici offerte civetta oppure, ed è questo che preoccupa realmente gli acquirenti, un banco di prova di quanto ci aspetta nell’immediato futuro. Di certo vi è solo il fatto che ad andare a ruba sono stati solo i prodotti super scontati, lasciando gli scaffali pieni delle altre merci. La preoccupazione della crisi economica serpeggia fra i clienti di una nota catena di supermercati; «Quanto dura questa promozione e quando arriveranno le nuove offerte?» chiedono allarmati ai commessi guardando le file vuote negli scaffali che ospitavano i prodotti sottocosto. Il caro gasolio sta picchiando duro e gli addetti alle vendite non sanno come rassicurare i clienti: «Lo sciopero dei trasportatori ci sta mettendo in crisi. Non sappiamo se domani ci porteranno quanto abbiamo ordinato. Già la pasta inizia a scarseggiare».

Da Termoli giunge una conferma, con un messaggio che limita la possibilità di acquisto di prodotti provenienti dall’Estero.

I cittadini hanno l’impressione che questo sia solo l’inizio di quello che si prospetta un periodo molto duro per l’economia italiana. Molto diverso da quanto abbiamo patito durante gli ultimi due anni. Perché se è vero che durante la pandemia ci eravamo abituati alla scarsità di alcuni prodotti, come la farina e il lievito, è anche vero che nei 3 mesi di più stretto lockdown la produzione non si è fermata, le materie prime non scarseggiavano e tutti i Paesi del mondo erano solidali tra di loro. Abbiamo sicuramente cambiato le nostre abitudini di acquisto, favorendo quelle online a discapito di quelle nei negozi di prossimità - ricordiamo tutti quel via vai di corrieri che attraversavano velocemente le strade delle nostre città così come dei piccoli centri. Ma eravamo certi che, una volta passata l’emergenza sanitaria, saremmo ritornati pian piano ad una nuova normalità.

Così non è stato. A sommarsi agli effetti devastanti di due anni di emergenza sanitaria ci sono ora quelli, altrettanto gravi e mortali, di una guerra in territorio europeo e di un’economia globale impazzita e fuori controllo. Il rincaro dei prezzi delle materie prime è ormai all’ordine del giorno; gli autotrasportatori stanno scendendo in piazza non più per protestare contro il super green pass ma a causa del prezzo altissimo del gasolio; molti armatori hanno portato a secco le proprie barche e incrociato le braccia perché non riescono più a far fronte alle spese di gestione della propria attività; difficilmente rivedremo nell’immediato quel via vai continuo di corrieri che ci portavano i pacchi ordinati a casa. Quel contingentamento di beni di prima necessità potrebbe essere quindi il primo segnale della scarsità di merci, perché questa volta a subire le conseguenze della crisi globale non sono gli ospedali stremati dall’emergenza sanitaria, ma il cuore stesso dell’economia produttiva del nostro Paese.