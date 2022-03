Rifiuti, la Tari va ridotta se il servizio non è svolto o funziona male

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 22.767 del 12 settembre 2019, ha stabilito che un'amministrazione comunale è sempre ritenuta responsabile per i disservizi nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. Ciò a prescindere dalle cause che, in concreto, abbiano avuto a determinarli. In questo caso il contribuente ha diritto a vedersi ridurre l'importo della tassa ove provi che il servizio istituito e attivato nella zona di residenza (o di dimora) dell'immobile non sia stato svolto o, quanto meno, sia stato esercitato irregolarmente.

Per i giudici di piazza Cavour, il presupposto della riduzione della tassa non richiede che il disservizio «sia imputabile a responsabilità dell'Amministrazione comunale», ma vuole solo che sia 'grave'. Insomma ciò che conta è il fatto «obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente»; oppure che venga «svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento del Servizio». Pertanto, va disapplicata ogni eventuale normativa di dettaglio «che escluda, o limiti, il diritto alla riduzione della Tari, subordinandone il riconoscimento ad elementi quale la responsabilità dell'amministrazione comunale ovvero la prevedibilità (o prevenibilità) delle cause del disservizio».

Già in base alla disciplina Tarsu valeva la medesima regola odierna prevista per la Tari; e cioè che il diritto alla riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, o venga effettuato in grave difformità rispetto alle modalità regolamentate, in modo tale da non rendere fruibile il 'buon' servizio all'utente. In effetti, se la raccolta dei rifiuti viene svolto in modo inefficiente, i contribuenti hanno diritto al pagamento ridotto della tassa, che è dovuta in misura non superiore al 40%. Per affermare questo diritto non è richiesto che gli interessati debbano dimostrare una precisa responsabilità dell'Amministrazione. Anche Il mancato svolgimento del servizio di raccolta non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo nella misura del 20%. La stessa riduzione spetta, inoltre, se il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni regolamentari.

Nel regolamento comunale devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del servizio, con l'individuazione degli ambiti e delle zone, nonché delle distanze massime di collocazione dei contenitori. Le stesse disposizioni sono state estese all'attuale Tari. Il Comune di Larino, per esempio, si sarà attrezzato per rendere effettive tali disposizioni? E come si saranno posti in proposito le altre Amministrazioni? I commi 656 e 657 della legge di Stabilità 2014 (la n. 147 del 2013) prevedono, lo ribadiamo, che il tributo sia dovuto: 1) nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio; 2) in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, peraltro da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

Claudio de Luca