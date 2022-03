"Disabilità Donne Lavoro: Quali opportunità? Quale futuro?"

GUGLIONESI. Il circolo dem di Guglionesi ha inteso mantenere alta l’attenzione su temi quali disabilità e lavoro nella condizione femminile. «Nel corso della pandemia ci si è trovati spesso a discutere su cosa stesse succedendo alla nostra società e in che direzione quest'ultima stesse andando.

L'emergenza sanitaria che abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando ha portato ha un cambiamento di prospettive da parte di tutti ma alcuni cittadini più di altri ne hanno subito le conseguenze. Un dato allarmante, emerso in questi anni, è quello relativo all'occupazione delle donne che dopo conquiste nel mondo del lavoro si sono trovate a dover fare una scelta: famiglia o lavoro. Nel momento in cui sembrava che la pandemia si stesse allentando è scoppiata la guerra in Ucraina che vede nuovamente le donne ad affrontare importanti scelte. Tutti i giorni nelle televisioni si vedono ritratte donne forti e tenaci che vogliono mettere in salvo i propri figli ma allo stesso tempo combattere e aiutare i loro concittadini in questi giorni bui. In tutte queste situazioni si parla sempre di donne e uomini, ma nessuno pone mai l'attenzione sulle donne e sugli uomini con disabilità come se non facessero parte attiva della società.

Proprio per accendere un faro su questo tema così importante e delicato il circolo Pd di Guglionesi insieme al Partito democratico Molise e in collaborazione col dipartimento delle Pari Opportunità regionale del Pd, invita la popolazione, a un momento di dibattito e confronto dal titolo "Disabilità Donne Lavoro: Quali opportunità? Quale futuro? “, poiché siamo convinti che per creare una "cultura alla parità" intesa come parità di opportunità, di prospettive ma soprattutto di dignità bisogna parlare, confrontarsi e ascoltare». L’appuntamento è per domani, alle 17.30, presso la Villa comunale Castellara, nel locale “La Casa del Fanciullo”. All'evento, moderato da Anna Saracino seguiranno i saluti di Annamaria Becci, vice segretaria del circolo Pd di Guglionesi e interverranno Andrea Catizone, responsabile del dipartimento Pari Opportunità di Ali Autonomie; Laura Venittelli, presidente dell’associazione "Casa dei Diritti", Laura Coccia - già parlamentare della XVII legislatura, Tina De Michele, presidente della Consulta sulla disabilità, Vittorino Facciolla, segretario regionale Pd Molise, oltre ad alcune testimonianze.

Galleria fotografica