Lavori in corso, via Portanova verso la riapertura

GUGLIONESI. In via Portanova al lavoro per sistemare la condotta fognaria e la sede stradale. Dopo il cedimento del manto stradale per cause idrauliche nel sottosuolo, Comune di Guglionesi al lavoro per cercare di ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.

Una voragine si era aperta sulla strada e un veicolo ne era rimasto intrappolato, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, di mattina presto martedì scorso.

L'amministrazione ha impresso subito il massimo sforzo per limitare disagi, come ha confermato il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti.

