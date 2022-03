«Un reparto di Urologia di buon livello al Cardarelli», grazie all'intero staff

CAMPOMARINO. A fine febbraio aveva voluto stigmatizzare la condizione sguarnente dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove la carenza di personale reperibile, nel suo caso di specie, aveva causato un trasferimento con neve sull’asfalto e dolori lancinanti.

Tuttavia, la sua degenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso ha rilevato la professionalità e l’umanità del personale medico del capoluogo. Il paziente in questione è Diego Pecci, residente a Campomarino, cittadino coriaceo, che già in precedenza aveva messo la faccia su questioni civiche.

Ora, intende ringraziare chi l’ha saputo gestire durante questa fase critica della sua salute. «Dopo essere stato trasferito da Termoli per il Cardarelli di Campobasso il 27 di febbraio per indisponibilità degli urologi, con diagnosi di calcolosi renale con idromefrodi presso il Cardarelli di Campobasso, ho potuto contare su un'accurata diagnosi e altrettanto accurato intervento di litotrissia ureterale, effettuati dal primario Pasquale Santoro e dalla dottoressa Alessandra Di Lallo. Naturalmente il dottor Pasquale Santoro con esperienza negli Stati Uniti e in Germania ha determinato il miglioramento dell’Uoc del Cardarelli, rendendola un reparto di Urologia complessa di buon livello. Voglio ringraziare tutto lo staff e il personale sanitario per il loro accurato lavoro».