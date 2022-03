San Pietro e Paolo, 12 marzo inaugurazione giochi e presentazione lavori Colle della Torre

TERMOLI. Si comunica che domani, sabato 12 marzo, alle ore 11 si terrà l’inaugurazione della nuova area giochi realizzata nel quartiere San Pietro e Paolo.

A seguire, alle ore 12, in Contrada Colle della Torre saranno illustrati i lavori realizzati in via Saba e via Ungaretti.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare