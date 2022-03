Comunità energetiche, Comune a 5S: “C’è progetto per fotovoltaico”

TERMOLI. In merito all’interpellanza sulle Comunità Energetiche presentata dal gruppo consiliare dei Cinque Stelle si specifica quanto segue:

"Il Comune di Termoli, al fine di promuovere sul territorio la creazione di Comunità Energetiche, ha provveduto a partecipare ad un bando dell’Autorità Urbana per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la copertura del mercato di via Montecarlo.

Lo stesso progetto, ritenuto interessante dall’Enea, vedrà la collaborazione, con apposita sottoscrizione di un protocollo di intesa, tra Comune di Termoli, l’Enea e l’Istituto Ettore Majorana al fine di promuovere e divulgare iniziative tese alla realizzazione di Comunità Energetiche sul territorio.

Altresì, il Comune di Termoli ha provveduto a sollecitare lo Iacp di Campobasso al fine di realizzare, tramite i 650 milioni di euro previsti per il bonus 110 facciate degli edifici Iacp, la creazione di nuove Comunità Energetiche.

Per quanto concerne il secondo punto dell’interpellanza, che chiedeva di discutere in commissione la possibilità di aprire uno sportello informativo, dovrebbe essere premura dei consiglieri comunali del gruppo consiliare dei Cinque Stelle, appartenenti alle relative commissioni, richiederne la convocazione per la trattazione dell’argomento".