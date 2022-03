Girotondo e bandiere della pace, Guglionesi dice 'No' alla guerra

GUGLIONESI. Un girotondo di bambini e ragazzi ha abbracciato, oggi venerdì 11 marzo, il dolore del popolo ucraino.

Tante manine sventolavano bandierine della Pace, quella che da un paio di settimane è stata messa a dura prova dal conflitto Russia-Ucraina.

Un grido per dire no alla guerra, in tutte le sue forme.

Perché la guerra non ha vincitori ma solo perdenti. Provoca dolore, morte sia per l'invasore sia per l'invaso. La storia non insegna. I racconti di chi è sopravvissuto alla guerra, neppure.

Un circolo vizioso che si ripresenta perché il potere è più forte dell’amore. E, forse, solo quando capiremo che l’amore è al di sopra di tutto, tutto questo finirà.

E allora eccoli tutto l’omnicomprensivo di Guglionesi che vuole mandare un messaggio a tutti quelli che non si interessano del bene del vicino. Quel vicino che sta attraversando momenti bui, momenti di bombardamenti e attacchi, sradicando dalle loro terre i loro coetanei, portati via per combattere una guerra, voluta da folli e dittatori.

Alla manifestazione, oltre i rappresentanti della scuola, era presente anche l’assessore all’istruzione, Stefania Addesa che ha fatto le veci del sindaco Mario Bellotti, assente per motivi personali.

Questo il messaggio del primo cittadino letto dall’assessore Addesa.

“Il mio pensiero va a quanti, donne bambini, anziani, in questi giorni, in queste ore, in Ucraina stanno vivendo il dramma della guerra.

Il mio pensiero va ai ragazzi che non possono andare a scuola, ai malati che soni ricoverati negli ospedali, alle famiglie ucraine che, senza avere nessuna colpa, vengono colpite a morte dai missili russi.

Il mio pensiero va a quanti rischiano di morire per una guerra che non ha senso! Non sono le armi che risolvono i problemi ma il dialogo, sempre e a ogni costo. Dobbiamo essere tutti uniti contro chiunque semini morte; e quando dico tutti mi riferisco a tutti senza alcuna distinzione, sia di colore politico che di età.

Facciamo intimamente nostro quanto detto dall’art.11 della nostra Carta Costituzionale, scritta da chi conosceva bene il significato della guerra, perché aveva appena vissuto il secondo conflitto mondiale: l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali […]”.

“Oggi- ha ribadito l’Addesa- noi siamo qui riuniti per un sit-in contro la guerra e siamo liberi di manifestare ma il mio pensiero va anche a tutti quei cittadini russi, e sono tanti, che sfidano le autorità e rischiano l’arresto perché non possono manifestare, perché contrari alla guerra, per la sola ragione di aver scritto o pronunciati la frase NO ALLA GUERRA. È di grande importanza che il popolo russo inizi a contestare le scellerate decisioni di un governatore che vuole imporre con la forza, con la violenza le proprie ragioni.

Anche la nostra comunità si prepara ad accogliere persone che stanno fuggendo dalla guerra. Abbiamo dato la nostra disponibilità per ospitare famiglie ucraine e, nei prossimi giorni, nel nostro comune potranno arrivare circa 50 persone, per lo più donne e bambini”.

Il ringraziamento più importante va ai ragazzi dell’omnicomprensivo di Guglionesi che hanno fortemente voluto manifestare la propria vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. Un messaggio di speranza da ragazzi adolescenti che sognano un mondo fatto di pace.

Un girotondo silenzioso che ha commosso i presenti e che riempie il cuore di orgoglio.

Galleria fotografica