Alla memoria del dottor Alfredo Lestini: l’intitolazione della sala medica

CAMPOBASSO. Questa mattina, a Campobasso, si è svolta una cerimonia di intitolazione della Sala Medica dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, ubicata all’interno della Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera”, alla memoria del dr. Alfredo LESTINI Medico Superiore della Polizia di Stato in quiescenza, in occasione del primo anniversario dalla sua morte, avvenuta esattamente un anno fa a causa del Covid-19.

La cerimonia, durante la quale è stata scoperta una targa in memoria del dr. LESTINI, si è svolta alla presenza del Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dirigente Generale Medico dr. Fabrizio CIPRANI, in rappresentanza del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché alla presenza del Signor Prefetto di Campobasso dr. Francesco Antonio CAPPETTA e dell’Arcivescovo di Campobasso – Bojano Monsignor Giancarlo BREGANTINI.

Nel corso della cerimonia il Direttore Centrale di Sanità ed il Questore di Campobasso Giancarlo CONTICCHIO hanno consegnato alla moglie del compianto Dr. LESTINI anche una pergamena con il Decreto a firma del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con cui è stata concessa l’intitolazione della Sala Medica con la seguente motivazione:

“Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Campobasso dal 16 agosto 1993 al 1° novembre 2019, esempio riconosciuto di straordinaria professionalità e di non comuni doti umane per la disponibilità sempre dimostrata nel fare fronte alle esigenze del Personale della Polizia di Stato. Sebbene in quiescenza, dal 24 marzo 2020, nel momento più critico dell’emergenza pandemica da Covid – 19, offriva la propria disponibilità a svolgere la funzione di medico presso la Questura a testimonianza di un profondo legame con la Polizia di Stato e i suoi appartenenti.

Nel febbraio del 2021 contraeva l’infezione da Sars – CoV-2, decedendo dopo un mese di degenza ospedaliera.

Fulgido esempio di altissimi valori umani, senso del dovere, spiccate doti professionali e profondo attaccamento all’Amministrazione” .

La cerimonia è stata preceduta dalla celebrazione di una Santa Messa in suffragio del dr. Alfredo LESTINI presso l ’Aula Magna del suindicato Istituto d’Istruzione, officiata dal Cappellano Provinciale della Polizia di Stato don Francesco RINALDI, alla presenza dei familiari del defunto e di una rappresentanza della locale Sezione A.N.P.S oltre che del personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato della provincia di Campobasso.

Si precisa che l'intera iniziativa si è svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa anti - covid.





Galleria fotografica