Commemorazione in cattedrale, l'omaggio al sottufficiale Arturo D'Amico

Per non dimenticare ven 11 marzo 2022

TERMOLI. Le tre navate della cattedrale di Termoli sono state troppo piccole per contenere la folla di persone che avrebbe voluto partecipare all’interno del duomo alla commemorazione del luogotenente con carica speciale Arturo D’Amico, specie considerando le ineludibili norme anti-Covid. In tanto non sono potuti entrare e questo testimonia quanto il ricordo del sottufficiale dell’Arma sia ancora vivo. La sua scomparsa, nel pomeriggio dell’8 marzo 2021, sconvolse non solo familiari e l’Arma dei Carabinieri, ma l’intero territorio bassomolisano, lui che come comandante di stazione a Campomarino, ne sovrintendeva una porzione consistente. Ricordiamo anche i messaggi di cordoglio da parte del Ministro della Difesa, del comandante generale dell’Arma, oltre a tanti altri.

D’Amico fu ricoverato con trasporto in elicottero al policlinico Umberto I di Roma, alcuni giorni dopo il suo ricovero all’ospedale San Timoteo, ma l’infido virus lo ha portato via all’affetto dei suoi cari. Nel giorno dell’anniversario, l’8 marzo scorso, è stata così celebrata la commemorazione di d’Amico, alle 11, presso la Cattedrale “Santa Maria della Purificazione” di Termoli. A celebrare la funzione religiosa sono stati il parroco, monsignor Gabriele Mascilongo, parroco, e i cappellani militari di Chieti e Campobasso, rispettivamente don Claudio Recchiuti e don Giuseppe Graziano. Folta la rappresentanza dei Carabinieri, col generale di brigata Paolo Aceto (comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”), del colonnello Giuseppe Maria Crisà (responsabile dell’aliquota Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso), il tenente colonnello Luigi Dellegrazie (comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso) e il maggiore Alessandro Vergine (comandante della Compagnia Carabinieri di Termoli), nonché una nutrita rappresentanza di militari del locale comando compagnia.

Presente anche una rappresentanza della sezione di Termoli dell’associazione nazionale Carabinieri; la vicesindaca di Campomarino Rossella Panarese, in rappresentanza dell’amministrazione Silvestri e naturalmente i familiari del defunto militare, tra cui la vedova e i due figli. Tanti i cittadini di Termoli (dove D’Amico viveva con la famiglia), Campomarino e Portocannone.

