Ecosportello Rieco Sud, «Non guasterebbe un po' di manutenzione seria»

TERMOLI. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha inoltrato una richiesta urgente di manutenzione all’eco-sportello di via Arti e Mestieri, ubicata nell’eco-centro della Rieco Sud. Istanza rivolta oltre che al gestore dell’igiene urbana, anche al Comune. Antonio Bovio, Ippazio Stamerra, Nicolino Di Michele e Daniela Decaro, «In qualità di consiglieri rappresentiamo lo stato in cui versa la porta di ingresso dell’ufficio della Rieco Sud posto in locali di proprietà comunale in Termoli alla via Arti e Mestieri n. 27 nei pressi dell’eco-centro.

Dalle foto si evince incontrovertibilmente lo stato di usura delle cerniere della porta di chiusura del locale nel quale lavorano dipendenti Rieco Sud e che è aperto al pubblico. Le cerniere della porta sono rotte e arrugginite. Si segnala per i provvedimenti di competenza affinché si pongano in essere con urgenza, tutte le misure necessarie per la sicurezza collettiva».

