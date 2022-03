Marineria a terra e box ittici chiusi in città

TERMOLI. Box del pesce chiusi in città! Sopralluogo nei due principali mercati per vedere più da vicino quanto ha influito lo sciopero della marineria sui singoli venditori di pesce.

Ricordiamo che proprio in questi giorni, solo martedì scorso, gli armatori termolesi si sono riuniti con il primo cittadino per discutere i problemi che stanno attraversando a causa del caro gasolio. Fenomeno che inevitabilmente ha colpito il loro settore, così come la quotidianità di tante persone che viaggiano ogni giorno per lavoro con le loro automobili. E proprio in questo contesto facendo un giro in città, sia al mercato rionale di via Montecarlo, che al mercato in centro di San Timoteo, ci siamo resi conto che tutti i box del pesce avevano la serranda abbassata.

Un problema grave, quello che il settore ittico sta attraversando in questi giorni, che si spera possa trovare risoluzione al più presto. Non soltanto tanti marinai a terra, ma anche tanti venditori e tante famiglie senza lavoro, poiché non c’è materia prima da vendere.

I proprietari dei box, più volte, in passato hanno contattato la nostra testata per sottolineare il problema della vendita e dell’acquisto di pesce. Ogni anno fanno i conti con il fermo biologico, con la difficoltà dell’acquisto della materia prima –come più spesso ci hanno raccontato- e adesso anche con la mancanza di pesce. Questa mancanza, non è altro che la concausa della crisi che sta attraversando in queste settimane la marineria, che a sua volta è costretta a rimanere in porto, per questo gasolio che sembra stia arrivando, con tanta velocità, alle stelle.

