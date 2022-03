Consumatori preoccupati, ma senza ressa: verso lo stop dei camionisti

TERMOLI. Caro gasolio, le penurie potrebbero colpire anche la distribuzione di prodotti nei supermercati? L'annunciato sciopero da lunedì degli autotrasportatori non promette nulla di buono.

Proprio questa è la domanda che ci si pone nelle ultime settimane. Quanto questo caro carburante sta influendo e quanto potrebbe determinare cambiamenti sulla quotidianità delle famiglie? Ogni famiglia, si sa, ha le sue abitudini e facendo vari sopralluoghi, all’esterno di alcuni supermercati della città, abbiamo trovato questo venerdì mattina grande affluenza di persone.

Qualcuno ci ha assicurato che è solo questione di abitudine recarsi al supermercato il venerdì mattina; altri invece sono sempre più preoccupati per l’aumento del carburante, e pensano che da questo possa derivare anche una penuria di generi alimentari, in particolare per quanto riguarda i prodotti della terra che vengono distribuiti ogni giorno nei supermercati. Questa preoccupazione potrebbe scatenare nelle prossime settimane un “assalto” ai supermercati, ingenerato dal timore di rimanere senza prodotti freschi nella propria dispensa. Lo ripetiamo, questo timore è alimentato dal notevole aumento del costo del carburante; solo il prezzo della benzina ha già superato i 2 euro al litro. Bisogna aspettarsi nei prossimi giorni scioperi, e non soltanto degli autotrasportatori: lunedì ci sarà uno stop generale dei servizi di trasporto. Lo stesso discorso vale per i pescherecci, che sono fermi da giorni per lo stesso problema. Guardando la problematica in prospettiva futura, questo aumento repentino influirà negativamente sull’economia globale delle famiglie e in questo momento storico, post-pandemia affrontare un’altra difficile crisi, come quella energetica, inevitabilmente getta nello sconforto tutti noi.

