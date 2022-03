In Consiglio regionale passa l'impegno sulla rete dei borghi da valorizzare

CAMPOBASSO. Presieduto dal suo Presidente, Salvatore Micone, si è riunito nella mattinata di ieri il Consiglio regionale. In apertura dei lavori il Presidente della Regione, Donato Toma, ha dato notizia all’Aula dell’invio ai Ministeri competenti del Pnrr sanità del Molise, in vista della conclusione dei passaggi approvativi necessari per giungere alla firma del Cis Sanità entro il 31 maggio prossimo. Le schede, ha evidenziato il Presidente Toma, che compongono il documento presentato contengono la previsione di una serie di interventi strutturali e tecnologici nei presidi sanitari pubblici del territorio regionale. In particolare sono previste opere strutturali e infrastrutturali per: o le Centrali Operative Territoriali di Boiano, Venafro e Termoli; o per gli Ospedali di Comunità di Venafro e Larino; o per le Case di Comunità di Riccia, Trivento, Boiano, Agnone, Isernia, Venafro, Frosolone, Castelmauro, Montenero di Bisaccia, Larino, Santa Croce di Magliano, Termoli e Campobasso. Come pure sono previsti interventi per il San Timoteo di Termoli. Il Presidente della Giunta regionale, inoltre, ha dato notizia della sua sottoscrizione dell’Accordo di programma, stipulato con i vari soggetti istituzionali e privati interessati, per lo stabilimento automobilistico di Termoli. Accordo già firmato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Invitalia, e in via di sottoscrizione da parte della società competente del Gruppo Stellantis. I contenuti dell’Accordo, ha spiegato in conclusione il Presidente, verranno presentati prossimamente.

L’assemblea ha quindi provveduto a discutere, e approvare all’unanimità, due atti di indirizzo: Mozione, a firma dei Consiglieri Manzo, Primiani, Greco, Fontana e Nola, ad oggetto "Decreto 28 ottobre 2021. Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale". Sono intervenuti dopo la presentazione fatta dal Consigliere Manzo, il sottosegretario Di Baggio e il Presidente della Giunta Toma. La mozione in particolare, nelle premesse, ricorda come il Decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro della transizione ecologica, contenente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso in sede di Conferenza Stato Regioni, miri a uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale che già esistono nelle singole legislazioni regionali.

Ciò al fine di assicurare un’uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata. Si rileva inoltre che la competenza primaria in materia è delle Regioni che, a loro volta, hanno già emanato una propria legge particolare che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità della viabilità. Di qui la richiesta che il Consiglio regionale, con l’atto di indirizzo assunto, rivolte al presidente della Giunta e gli assessori competenti affinché: o adottino le misure conseguenti all’intervenuto decreto del 28 ottobre 2021 che individua l’Ente competente a disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale; o adottino provvedimenti per sensibilizzare al rispetto delle Direttive e delle normative vigenti per impedire l’ingente e grave danno alla flora e alla fauna determinato da una possibile non corretta fruizione dei luoghi dai visitatori e dall’accesso di mezzi fuoristrada, quad, motocross o di qualunque altro veicolo non autorizzato nelle aree protette della Regione, ovvero boschi, torrenti, aree dunali, spiagge e laghi; o migliorino azioni di controllo e sorveglianza nelle zone protette così come definite dalle direttive e dalle norme su richiamate anche attraverso la stipula di convenzioni con associazioni. -Mozione a firma del Consigliere Micaela Fanelli, avente ad oggetto "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici del MIC, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Linea A.

Impegno al Presidente della Regione Molise”. Ha illustrato il provvedimento il presentatore, è intervenuto per l’Esecutivo il Presidente Donato Toma. Nell’atto di indirizzo assunto si ricorda come la finalità dell’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici del Mic, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Linea A, è quella di sostenere i comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale che, precipuamente attiene a comuni di piccola e piccolissima dimensione, anche molto al di sotto della soglia dei 5000 abitanti.

In quest’ottica e sulla base dell’esperienza maturata, si chiede al presidente della Regione di implementare una fase di ulteriore coordinamento tra i Comuni e la Regione Molise tra l’intervento scelto con altre attività regionali che puntano alla valorizzazione turistica dei borghi per mettere in collegamento, al fine di utilizzare la best practice del borgo selezionato quale collegamento con gli altri comuni molisani, prevedendo anche un eventuale supporto della Regione. Si sono, infine, svolti tre atti rogatori, due interrogazioni e un’interpellanza: - Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Progetti di utilità diffusa". Hanno fornito risposta l’assessore alle Politiche sociali, Filomena Calenda, e il presidente della Giunta, Donato Toma. L’interrogante Cefaratti si è detto soddisfatto delle notizie ricevute. - Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri De Chirico, Nola, Primiani, Manzo e Greco, ad oggetto “Piano regionale per la gestione rifiuti e situazione discariche – Stato dell’arte”. Ha fornito risposta il Presidente della Regione Toma. L’interrogante si è detto soddisfatto.

Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico, Greco e Primiani, ad oggetto "Attuazione del programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza covid19 -Intervento n. 1 - Terapie intensive e semintensive e pronto soccorso dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso. Fondi statali art. 2 del cd. "Decreto Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34)”. Ha fornito risposta il Presidente della Giunta regionale Toma, l’interpellante si è detto non soddisfatto.