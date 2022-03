Caro benzina, Boccardo (Uil): «Intervenire subito per evitare conseguenze più gravi»

CAMPOBASSO. «Come sindacato siamo fortemente preoccupati per quello che sta accadendo in queste ore a causa dei rincari eccessivi della benzina e dell’energia elettrica». È quanto ha dichiarato Tecla Boccardo, segretario Uil Molise che mostra preoccupazione per le conseguenze, inevitabili, che si susseguiranno a causa dei prezzi in rialzo.

«Molte aziende stanno andando in crisi – ha aggiunto la segretaria Uil Molise – Non ricevo le merci a causa del blocco degli autotrasporti e hanno la necessità di ridurre la produzione, con conseguente blocco dell’occupazione. Si teme per il futuro dei lavoratori, bisogna intervenire ora».

L’emergenza rincari sussegue quella pandemica, vessando aziende che, negli ultimi due anni, hanno già affrontato la crisi dovuta alle chiusure: «Non possiamo entrare in un periodo ancora più drammatico dopo la crisi pandemica. È un momento drammatico per il futuro e soprattutto per settori strategici del nostro territorio. Se nulla cambia gli effetti negativi non ci saranno solo su imprese e lavoratori, ma anche sulle famiglie perché il caro benzina influisce sia sugli autotrasporti che sul trasporto pubblico e sui comparti dei pescherecci e dell’agricoltura».

Effetti che si riflettono su tutti, come evidenzia Boccardo: «Tutto si riversa su commercio, su turismo e sui carrelli delle famiglie e sull’occupazione. Pensiamo ai pescherecci che si sono fermati in questi giorni. Il mare non ha mai fermato le marinerie, i rincari del carburante invece sì. Siamo in alto mare».

«Chiediamo che si intervenga dal punto di vista politico, sia nazionale che regionale, per cercare di arginare le difficoltà che si iniziano ad avere su questi settori, avviando eventualmente anche dilazioni dei pagamenti delle Agenzie delle Entrate per i periodi delle perdite a cui gli imprenditori non potranno far fronte».