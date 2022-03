Verso l’Ucraina per rifornire gli orfanotrofi: il grande cuore di Michele e Dariia

TERMOLI. L’auto piena di speranza, venti ore di viaggio, 25 chilogrammi di biscotti, viveri e materiale per bambini e due cuori, grandi come l’universo: Michele de Seneen e sua moglie Dariia partiranno giovedì mattina verso l’Ucraina.

La strada è lunga, costellata di pericoli e la situazione cambia costantemente modificando anche i piani: «Ho tutti i documenti a posto, ma non so se riusciremo ad entrare in Ucraina – confessa Michele a TermoliOnLine – L’evolversi della situazione ci porta a ricalcolare continuamente i percorsi e l’entrata diretta in Ucraina è sempre in bilico».

Perché lo fanno? Per portare speranza, ma soprattutto per aiutare i bambini, ultimi tra gli ultimi in una guerra che sta lacerando cuori e vite senza pietà: «Approvvigioneremo due orfanotrofi. Al momento ci vediamo al confine con Rava-Rus'ka con l’associazione Apolonia che ci ha messi in contatto con l’Ucraina».

Per Michele non è il primo viaggio verso l’Ucraina da quando è iniziata la guerra. Alle prime notizie dei bombardamenti, infatti, è partito per andare a prendere sua moglie Dariia, ucraina: «Ho impiegato tre giorni per andare e tornare, ma me la sono riportata».

Già allora la situazione non sembrava avviarsi verso una rapida risoluzione: «La prima cosa che ho visto erano i pullman di bambini che arrivavano e bambini spaesati che non comprendevano cosa stesse accadendo. Persone che lasciavano la loro casa, il loro lavoro, la loro vita normale e scendevanno dagli autobus con una sola busta di averi, l’unica cosa che gli rimane».

Un viaggio al contrario, verso la paura, per una staffetta di solidarietà per «aiutare chi non ha più nulla – conclude Michele – Ho paura, si stanno spingendo sempre più ad ovest arrivando a 70 km dal confine polacco. Il timore c’è, ma lo facciamo per una giusta causa. Siamo sempre attenti,vogliamo fare del bene ma senza rischiare la vita, cercando di fare il possibile per aiutare».

Galleria fotografica