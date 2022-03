«Altra discarica a cielo aperto in via del Mare»

TERMOLI. «Altra discarica a cielo aperto. Questa volta coinvolta è la zona in prossimità di via Del Mare. Materassi, pezzi di legno, cassette e persino una lavatrice! Ma cosa sta succedendo? Quali sono le cause del dilagare di questo fenomeno? L’inciviltà? E allora intensifichiamo i controlli! Occorrono foto-trappole». Lo denunciano i consiglieri del Movimento 5 Stelle. «Lo abbiamo chiesto a voce alta con una mozione che è stata respinta da questa maggioranza. Con determina del 20.07.2020 n. 1377 il settore sicurezza ambientale determinava di affidare il Servizio di vigilanza ambientale sul territorio di Termoli ma probabilmente il servizio non è sufficiente a coprire l'intero territorio se i dati sono questi e quindi occorre intensificarlo o trovare delle alternative.

Possibile che i cittadini che pagano le tasse debbano fare da guardiani? E per fortuna che "abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per cercare di tenere ordinata la città (citazione dell’assessora Rita Colaci) nella conferenza stampa del 7 febbraio scorso. Per fortuna che la città è "attenzionata" ed è divisa in 11 zone figuriamoci se non fosse così! Intanto in merito alla nostra segnalazione relativa alla discarica a cielo aperto nei pressi del Lido Cormorano la Regione ci ha risposto per dirci che l'area è in concessione al Comune di Termoli che deve provvedere alla pulizia e anche il settore demanio marittimo del Comune di Termoli nella persona del dottor Ulisse Fabbricatore ha riscontrato la nostra richiesta sollecitando le strutture comunali a provvedere con sollecitudine al ripristino di igiene e decoro dell'area interessata. Attendiamo sempre pazienti ma non troppo, di vedere le aree segnalate pulite tra le quali rammentiamo la ulteriore discarica in contrada Fucilieri già segnalata ma ancora non bonificata! Torneremo a controllare noi le diverse aree e terremo aggiornati Enti e cittadini».

Ippazio Stamerra, Antonio Bovio, Nicolino Di Michele e Daniela Decaro, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di cittadini in merito alla presenza di rifiuti abbandonati nei pressi di via del Mare, hanno invitato Rieco Sud e amministrazione comunale alla pulizia e alla bonifica della zona prospiciente diverse abitazioni per motivi di igiene e decoro urbano e a effettuare dei controlli più serrati del territorio onde evitare il ripetersi di tali fatti».

Galleria fotografica