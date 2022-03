Inaugurata l'area giochi nel quartiere di San Pietro

Inaugurata l'area giochi nel quartiere di San Pietro

TERMOLI. Nuova area giochi nel quartiere di San Pietro e Paolo, stamane l’inaugurazione baciata da una bellissima giornata di sole. Presenti all’inaugurazione il primo cittadino Francesco Roberti, il vice sindaco e l’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Ferrazzano, i consiglieri di maggioranza Enrico Miele e Nico Balice, l’assessore alla cultura Michele Barile, i consiglieri Pino Nuozzi e Nicola Malorni.

Il sindaco Roberti ha spiegato l’impegno del comune nella riqualificazione delle zone periferiche della città, in particolare gli spazi verdi – che restano i punti più importanti da tutelare- rendendoli così fruibili per la collettività. Quello inaugurato oggi è un piccolo intervento di riqualificazione di uno spazio periferico. Ma non solo l’area giochi per bambini, sempre nel quartiere di san Pietro e Paolo ci sarà in futuro, anche la realizzazione di un campo da basket, ma anche la realizzazione di uno skatepark in via Firenze. Le migliorie apportate in città non rimarranno circoscritte alla zona di san Pietro, si attendono anche altri lavori di riqualificazione e nuove opere in altri quartieri di Termoli, rispettivamente in via Fortore e viale d’Italia.

I lavori dell’area sono stati realizzati dall’impresa Lico srl, un’azienda locale che ha realizzato i lavori di riqualificazione. L’idea è nata proprio pensando alla fascia più piccola della popolazione: i bambini. Quindi l’area giochi è stata realizzata per i più piccini, per far vivere loro e al meglio il quartiere, così da poter trovare sotto casa, proprio un’area giochi dove divertirsi in sicurezza, senza doversi spostare da un quartiere ad un altro. Oltretutto la zona di san Pietro è un quartiere dov’è presente già un campo sportivo, ma anche scuole primarie e dell’infanzia e quindi era una delle zone più adatte da riqualificare, proprio perché molto frequentata.

Un contributo fondamentale è stato apportato anche dal dirigente ai lavori pubblici, l’ingegnere Gianfranco Bove, presente all’inaugurazione. Presente anche la progettista del lavoro Alida Candeloro e gli esponenti dell’azienda Lico srl.